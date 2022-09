Shinobi Rising: Cyberpunk-Stealth-Abenteuer auf Basis der Unreal Engine 5 angekündigt

Mit "Shinobi Rising" kündigten die Entwickler von W.R.K.S Games ein neues Projekt an, das auf Basis von Epic Games' Unreal Engine 5 entsteht. Versprochen wird eine Cyberpunk-Stealth-Erfahrung, in der ihr vor der Aufgabe steht, einen mysteriösen Mordfall aufzudecken.

Zum Abschluss der Woche kündigten die Entwickler von W.R.K.S. Games die laufenden Arbeiten an ihrem neuen Projekt an, das den Namen „Shinobi Rising“ tragen und sowohl für die Konsolen als auch den PC erscheinen wird.

Wie es in der offiziellen Ankündigung von „Shinobi Rising“ heißt, haben wir es hier mit einem Cyberpunk-Stealth-Abenteuer zu tun, in dem ihr in die Rolle eines Shinobi schlüpft. Dieser steht vor der Aufgabe, einen mysteriösen Mordfall aufzulösen und den Verantwortlichen für den Tod einer unschuldigen Kindererbin aufzuspüren.

Zu den Besonderheiten von „Shinobi Rising“ gehört laut Entwicklerangaben die Tatsache, dass die komplette Kampagne in einer einzigen Nacht spielt, in der ihr Hinweise zusammensetzen und den Mörder der jungen Erbin des Kata-Clans finden müsst.

Stealth-Elemente treffen auf detektivisches Gameplay

Laut W.R.K.S. Games wartet „Shinobi Rising“ nicht nur mit einer stilvollen, von der Unreal Engine 5 befeuerten Grafik und einer spannenden Geschichte auf. Darüber hinaus soll der 3D-Sidescroller klassische Stealth-Elemente mit einem detektivischen Gameplay kombinieren und so für eine frische Spielerfahrung sorgen.

Abschließend ist die Rede davon, dass euch „Shinobi Rising“ in das neue Spieluniversum von „Katana-Ra“ einführen wird, in dem die feudale japanische Inspiration mit futuristischen Cyberpunk-Elementen verschmilzt. Ein Trailer oder zumindest erste Screenshots wurden im Rahmen der heutigen Ankündigung leider nicht veröffentlicht und werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

„Shinobi Rising“ wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht.

Quelle: Pressemitteilung

