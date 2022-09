UK-Charts: PS5 dominiert im August und sichert sich den Titel der meistverkauften Konsole des Jahres

Wie aus den Erhebungen von GfK Chart-Track hervorgeht, profitiert die PlayStation 5 in Großbritannien weiter von den regelmäßigen Nachlieferungen und stellte im August die meistverkaufte Konsole dar. Darüber hinaus gelang es Sony, die Switch in den britischen Jahres-Charts als Nummer Eins abzulösen.

Zum Abschluss der Woche veröffentlichten GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track diverse interessante Statistiken aus Großbritannien.

Wie aus den Erhebungen von GfK hervorgeht, konnten Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment im August 2022 56 Prozent mehr PlayStation 5-Konsolen an den britischen Handel ausliefern als noch im Vormonat. Die Kunden auf der Insel ließen sich nicht lange bitten und verhalfen der PlayStation 5 im letzten Monat zum ersten Platz der britischen Hardware-Charts.

Darüber hinaus bestätigte GfK Chart-Track, dass es Sony im vergangenen Monat gelang, die Dominanz der Switch in Großbritannien zu beenden. Dank der zuletzt starken Verkaufsmonate sicherte sich die PlayStation 5 im August den Titel der bislang meist verkauften Konsole des Jahres 2022.

Konsolenverkäufe brechen gegenüber 2021 ein

Während die Verkaufszahlen der im August zweitplatzierten Switch gegenüber dem Vormonat um vier Prozent zulegten, landete die Xbox Series X/S mit stabil bleibenden Verkaufszahlen auf dem dritten Platz. Laut GfK Chart-Track wanderten im August 2022 knapp 125.000 Konsolen über die britischen Ladentheken – gegenüber dem Juli ein Plus von 20 Prozent. Im bisherigen Verlauf des Jahres wurden in Großbritannien knapp 880.000 Konsolen verkauft, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Rückgang von 36 Prozent entspricht.

Wie GSD berichtet, wurden in Großbritannien im letzten Monat 1,67 Millionen Spiele (Retail & Digital) abgesetzt. Das meistverkaufte Spiel des Monats war „Saints Row“. Der Titel von Deep Silver und Volition Inc. war mit großem Abstand das meistverkaufte digitale Spiel, aber hinter „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ lediglich die Nummer Zwei im britischen Einzelhandel.

Auch wenn die PS5 hinsichtlich der installierten Hardware-Basis in Großbritannien die Nase vorne hat, verkaufte sich „Saints Row“ auf den Xbox-Series-Plattformen um 21 Prozent besser. Nichts geändert hat sich im Bereich des Zubehörs. Hier nahmen die DualSense-Controller in den Farben Weiß und Schwarz im August die ersten beiden Plätze der britischen Charts ein.

Anbei die Top 20 der britischen Software-Charts im August 2022.

UK-Charts: Die Top 20 im August (Retail & Digital)

1. Saints Row (Deep Silver)

2. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

3. FIFA 22 (EA)

4. Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros)

5. Nintendo Switch Sports (Nintendo)*

6. F1 22 (EA/Codemasters)

7. Spider-Man: Remastered (Sony)

8. Two Point Campus (Sega)

9. Grand Theft Auto Online (Rockstar)

10. Far Cry 6 (Ubisoft)

11. Mortal Kombat 11 (Warner Bros)

12. Minecraft: Switch Edition (Nintendo)*

13. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

14. The Sims 4 (EA)

15. Horizon: Forbidden West (Sony)

16. Gran Turismo 7 (Sony)

17. WWE 2K22 (2K Games)

18. Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*

19. Dishonored (Bethesda)

20. Elden Ring (Bandai Namco)

*ohne digitale Verkäufe

Quelle: GamesIndustry.biz

