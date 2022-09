PS4 & PS5 im August: PSN-Store-Charts mit Saints Row an der Spitze

Sony hat die neusten PlayStation Charts vorgelegt, die im Fall der PS5-Spiele mit „Saints Row“ einen neuen Spitzenreiter haben. Es folgen Spiele wie „GTA 5“ und „Cult of the Lamb“ sowie „F1 Manager 2022“ und „Stray“.

PS4-Besitzer greifen mehrheitlich zum Fußballspiel „FIFA 22“, das im vergangenen Monat den Spitzenplatz der PS4-Charts für sich beanspruchen konnte. Es folgen der grobklotzige Dauerseller „Minecraft“ und Rockstar Games‘ „GTA 5“, das wohl erst mit dem Launch von „GTA 6“ aus den Charts verbannt werden kann.

Die PlayStation VR-Charts werden bald einen neuen Stellenwert einnehmen, denn derdes kommenden Jahres. Auf dem bisherigen Modell sind einmal mehr „Beat Saber“, „Job Simulator“ und „Arizona Sunshine“ gefragt.

Die Free-to-Play-Charts haben mit „MultiVersus“ einen neuen Hit. Auch für „Rumbleverse“ und „Fall Guys“ lief es im August hervorragend, während einstige Spitzenreiter wie „Call of Duty: Warzone“ weiter an Zugkraft verlieren. Nachfolgend könnt ihr euch die kompletten Charts anaschauen.

PlayStation Charts im August 2022

PS5

Saints Row Grand Theft Auto V Cult of the Lamb F1 Manager 2022 Stray Cyberpunk 2077 F1 22 Among Us Gran Turismo 7 Madden NFL 23 FIFA 22 Thymesia Horizon Forbidden West Way of the Hunter Star Wars Jedi: Fallen Order Far Cry 6 Little Nightmares 2 Elden Ring Marvel’s Spider-Man: Miles Morales The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

PS4

FIFA 22 Minecraft Grand Theft Auto V The Sims 4 Stray Call of Duty: Modern Warfare The Last of Us Part II Among Us F1 22 Dragon Ball Z: Kakarot The Witcher 3: Wild Hunt A Way Out Outlast The Crew 2 EA Sports UFC 4 Dragon Ball Xenoverse 2 Assassin’s Creed Odyssey F1 Manager 2022 Monopoly Plus Unravel Two

PlayStation VR-Games

Beat Saber Job Simulator Arizona Sunshine Rick and Morty: Virtual Rick-ality SUPERHOT VR Batman: Arkham VR Swordsman VR GORN DOOM 3 VR Marvel’s Iron Man VR

Free-to-Play

MultiVersus Rumbleverse Fall Guys Fortnite eFootball 2023 Apex Legends Rocket League Call of Duty: Warzone Genshin Impact Destiny 2

Auch die neusten Charts aus Großbritannien wurden in dieser Woche veröffentlicht. Sie basieren auf den Verkäufen der vergangenen Woche und berücksichtigen somit das Remake von „The Last of Us“, das den Spitzenplatz erobern konnte. Auch für „Horizon: Forbidden West“ lief es ordentlich. Die komplette Top 10 ist in dieser Meldung aufgelistet.

