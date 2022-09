Fatal Frame – Mask of the Lunar Eclipse: Remaster von Project Zero 4 mit Trailer angekündigt

Fatal Frame - Mask of the Lunar Eclipse:

Heute kündigten Nintendo und Koei Tecmo ein Remaster zum Horror-Titel "Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse" an, das sich für den PC und die gängigen Konsolen in Entwicklung befindet. Dank der Neuveröffentlichung wird das schaurige Abenteuer erstmals den Weg in den Westen finden.

"Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse" erscheint 2023.

Im vergangenen Herbst veröffentlichten Nintendo und Koei Tecmo Games eine technisch überarbeitete Version des ursprünglich für die Wii U konzipierten Horror-Titels „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ für den PC und die Konsolen.

Nachdem Makoto Shibata, der Serien-Director der „Project Zero“- beziehungsweise „Fatal Frame“-Reihe, bereits letztes Jahr darauf hinwies, dass das positive Feedback der Spieler und Spielerinnen zu weiteren Remastern führen könnte, machte Koei Tecmo Games heute Nägel mit Köpfen.

Wie der japanische Publisher bekannt gab, wird derzeit an einer technisch wie spielerisch überarbeiteten Neuauflage von „Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse“ gearbeitet, das in Japan im Sommer 2008 exklusiv für Nintendos Wii veröffentlicht wurde und leider nie den Weg in den Westen fand.

Erstmaliger Release in Europa und Nordamerika

Somit wird „Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse“ zum ersten Mal in Europa und Nordamerika veröffentlicht. Neben einer generalüberholten Grafik wird zudem ein angepasstes Gameplay geboten, da sich die damalige Steuerung über die Wii-Remote natürlich nicht 1:1 auf die aktuellen Plattformen übertragen lässt. Nichts geändert hat sich hingegen an der Geschichte des Horror-Abenteuers.

Ihr schlüpft abwechselnd in die Rollen von vier unterschiedlichen Charakteren und erkundet mit diesen schaurige Schauplätze wie traditionelle japanische Häuser und ein Sanatorium aus der Meiji-Ära, das in ein Hotel umgewandelt wurde. Ebenfalls wieder mit von der Partie ist natürlich die „Camera Obscura“, mit der die Protagonisten in der Lage sind, sich gegen bösartige Geister zur Wehr zu setzen.

Die Geschichte von „Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse“ dreht sich um die Insel Rougetsu, die von einem geheimnisvollen Fluch heimgesucht wurde, der gleich mehrere Menschen zum Opfer fielen. Nun liegt es an den unfreiwilligen Helden, den Geschehnissen auf den Grund zu gehen und die Gefahr, die von dem Fluch und seinen Geistern ausgeht, ein für alle Mal zu bannen.

„Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

