Brewmaster: Konsolen-Version der Bierbrau-Simulation verschoben

Ende August kündigten der Publisher Sold Out und die Entwickler von Auroch Digital an, dass die Bierbrau-Simulation „Brewmaster“ in diesem Monat erscheinen wird.

In einer aktuellen Mitteilung wandten sich die beiden Unternehmen noch einmal an die Community und räumten ein, dass dies nur noch für die PC-Version von „Brewmaster“ gilt, die wie vorgesehen ab dem 29. September 2022 erhältlich sein wird. Die Umsetzungen für die Konsolen hingegen benötigen noch etwas mehr Zeit und wurden verschoben.

Ein neuer Termin wird laut offiziellen Angaben „in Kürze“ nachgereicht. Eine Aussage, die vermuten lässt, dass sich die Verschiebung auf den Konsolen in einem überschaubaren Rahmen bewegen wird.

Braut euer eigenes Bier

Laut den verantwortlichen Entwicklern von Auroch Digital soll es euch in „Brewmaster“ ermöglicht werden, das Bier-Handwerk zu zelebrieren und euer eigenes Bier zu brauen. Euch werden verschiedene Werkzeuge in die Hand gegeben, mit denen ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und euch sowohl an realen Rezepten orientieren als auch neue Bierkreationen entwerfen könnt. In entsprechenden Wettbewerben könnt ihr eure Biere anschließend bewerten und diese gegen die Werke anderer Brauer antreten lassen.

„Entscheiden Sie sich für den Story-geführten Braumeister-Modus oder stürzen Sie sich in den Kreativ-Modus, eine Sandbox, in der alles freigeschaltet ist“, heißt es zu den Spiel-Modi. Auch wenn auf einen gewissen Grad an Realismus gesetzt wird, sind keine detaillierten Kenntnisse über die chemischen Vorgänge des Bierbrauens vonnöten.

„Brewmaster“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S und wird zum Preis von 17,99 Euro veröffentlicht.

Console players don’t worry – we will be announcing the date you can get your hands on #Brewmaster soon 🍺 — Auroch Digital 🍺 (@AurochDigital) September 15, 2022

