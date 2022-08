Brewmaster: Der feuchtfröhliche Simulator hat einen Termin – Neuer Trailer

Nach der offiziellen Ankündigung im Frühjahr bekam der "Brewmaster" genannte Simulator einen finalen Releasetermin spendiert. Passend dazu steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit, in dem der Weg zum eigenen Bier zelebriert wird.

Nachdem in den vergangenen Jahren allerlei Simulatoren veröffentlicht wurden, die zahlreiche Bereiche abdeckten, kündigten der Publisher Sold Out und das britische Entwicklerstudio Auroch Digital im März dieses Jahres „Brewmaster“ an.

Wie es der Name von „Brewmaster“ bereits andeutet, haben wir es hier mit einer Management-Simulation zu tun, die euch die Möglichkeit bietet, eigene Biere zu brauen und diese anschließend zu vermarkten. Zum Start in die neue Woche steht nicht nur ein frischer Trailer bereit, in dem unter anderem auf die tragenden Gameplay-Mechaniken eingegangen wird.

Darüber hinaus spendierte Sold Out „Brewmaster“ einen konkreten Releasetermin und gab bekannt, dass die Bierbrau-Simulation Ende des kommenden Monats für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Zelebriert das Bier-Handwerk

Offiziellen Angaben zufolge liegt der Fokus von „Brewmaster“ darauf, das Bier-Handwerk zu zelebrieren und euch diverse Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen ihr euch sowohl an klassischen Rezepten orientieren als auch mit verschiedenen Zutaten experimentieren könnt. Im Rahmen von freundschaftlichen Wettbewerben können die eigenen Kreationen anschließend mit den Werken anderer Bierbrauer verglichen werden.

Zu den gebotenen Modi wird ausgeführt: „Entscheiden Sie sich für den Story-geführten Braumeister-Modus oder stürzen Sie sich in den Kreativ-Modus, eine Sandbox, in der alles freigeschaltet ist.“ Auch wenn es sich bei „Brewmaster“ um eine Spielerfahrung handelt, die vor allem auf ihren Realismus setzt, ist laut Entwicklerangaben kein allzu detailliertes Vorwissen über die chemischen Vorgänge des Bierbrauens vonnöten.

Related Posts

„Brewmaster“ erscheint am 29. September 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und zum Preis von 17,99 Euro erhältlich sein.

Weitere Meldungen zu Brewmaster.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren