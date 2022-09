Tekken 8: Wird von Grund auf mit der Unreal Engine 5 entwickelt – Harada über die Grafik

IGN hatte die exklusive Gelegenheit, Katsuhiro Harada zahlreiche Fragen bezüglich „Tekken 8“ zu stellen. Bandai Namco präsentierte den neuen Hauptableger auf der vergangenen State of Play mit einem optisch überzeugenden Trailer.

Um eine derart realistische Grafik darzustellen, greifen die Entwickler auf die Unreal Engine 5 zurück. Jedoch war das nicht von Anfang an der Fall: Begonnen hat die Entwicklung mit der Vorgänger-Engine. Nach und nach wurden dann die einzelnen Elemente portiert. Dabei hat das Team eng mit Epic Games zusammengearbeitet, um die Prozesse zu optimieren.

Dieser Arbeitsvorgang sei laut Harada noch am Anfang: „Wir fangen also gerade erst an, und es wird von jetzt an weitergehen.“

Alle Assets müssen neu erstellt werden

Tatsächlich hat Bandai Namco alle Assets von „Tekken 7“ verworfen. Der Nachfolger muss aus diesem Grund komplett neu gebaut werden. Spiele, die die Power der aktuellen Hardware bestmöglich ausgenutzt haben, waren schließlich immer die erfolgreichsten. Das nimmt zumindest Harada so wahr.

Der Director gibt zu, dass sie sich in der bisherigen Entwicklung stark auf die Grafik fokussiert haben. Laut eigener Aussage mag das „etwas abgedroschen“ klingen, doch die Grafik sei bei der Fighting-Reihe schon immer ein wichtiger Aspekt gewesen. Und zwar nicht nur für einen bestimmten Teil der Community, sondern gleichermaßen für Casual-Gamer und Hardcore-Fans.

Egal ob damals „Tekken 3“ für PS1, „Tekken Tag Tournament“ für PS2 oder jetzt der neue Teil für PS5: „Am Anfang drehte sich alles um die Grafik“, teilt Harada mit.

Leistungsfähigkeit der Konsolen findet Harada „unfair“

Wie der Director den Vergleich zwischen Konsolen und PCs sieht? Harada selbst ist ein leidenschaftlicher PC-Spieler, muss aber die Leistungsfähigkeit der beiden Konsolen hervorheben. Er findet es sogar „unfair“, dass sie so leistungsfähig sind.

„Eines der Dinge, die mich überrascht haben, war, wie leistungsfähig beide Konsolen zu einem so niedrigen Preis sind, verglichen mit dem Bau eines PCs. Deshalb sagte ich, es sei unfair, dass die Konsolen zu diesem Preis so gut sind“, findet Harada.

„Tekken 8“ befindet sich für PS5, Xbox Series X/S und PC in Entwicklung. Zu einer möglichen Arcade-Version wollte Harada nichts sagen. Er weist allerdings auf die Tatsache hin, dass zum ersten Mal eine Konsolenversion zuerst angekündigt wurde.

Wann die Veröffentlichung stattfindet, ist noch unbekannt. Weder ein Release-Datum noch ein grober Zeitraum ist aktuell bekannt.

