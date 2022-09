Oxenfree 2 Lost Signals: Mysteriöses Story-Adventure verschiebt sich auf 2023

Im Sommer des vergangenen Jahres kündigten die unabhängigen Entwickler der Night School Studios mit „Oxenfree 2: Lost Signals“ den offiziellen Nachfolger zum 2016 veröffentlichten Story-Adventure an.

Nachdem es in den vergangenen Monaten ziemlich still um das Projekt wurde, dürfte die folgende Meldung sicherlich nur die wenigsten überraschen. Wie die Verantwortlichen der Night School Studios bekannt gaben, benötigt das verantwortliche Entwicklerteam noch etwas mehr Zeit. Daher entschloss sich das Studio dazu, die Veröffentlichung von „Oxenfree 2: Lost Signals“ auf das Jahr 2023 zu verschieben.

Entwickler versprechen die bestmögliche Erfahrung

Wie es in der offiziellen Mitteilung zur Verschiebung heißt, möchten sich die Entwickler die nötige Zeit nehmen, um der wartenden Community die bestmögliche Erfahrung zu liefern. Gleichzeitig nutzte man die Gelegenheit, um sich für die Unterstützung und die Geduld der Spieler beziehungsweise Spielerinnen zu bedanken. Angaben zum aktuellen Entwicklungsstatus von „Oxenfree 2: Lost Signals“ machte das Studio jedoch nicht.

Die Handlung des Nachfolgers setzt fünf Jahre nach den Geschehnissen des originalen „Oxenfree“ aus dem Jahr 2016 ein und erzählt die Geschichte der jungen Umweltforscherin Riley. Diese kehrt in ihre Heimatstadt Camena zurück, um mysteriösen Erscheinungen auf den Grund zu gehen. Im Detail geht es hier um unbekannte Radio-Frequenzen, deren Signale Störungen an elektronischem Equipment in der ganzen Stadt auslösen.

Nun ist es an euch, herauszufinden, was hinter den geheimnisvollen Phänomenen steckt. „Oxenfree 2: Lost Signals“ erscheint 2023 unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

An update on OXENFREE II: Lost Signals pic.twitter.com/bEcwrvHUR9 — Night School Studio (@nightschoolers) September 24, 2022

