Assassin’s Creed Valhalla: Details zum „Rune Forge“ und der Changelog zum heutigen Update 1.6.1

Wie bereits vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, wird das Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed Valhalla“ am heutigen Dienstag mit dem Update auf die Version 1.6.1 versehen.

Zu den Neuerungen, die mit dem heutigen Update den Weg ins Spiel finden, gehört unter anderem das „Rune Forge“-Feature, bei dem bisher unklar war, was es mit diesem im Detail auf sich hat. Konkrete Details lieferte der heute veröffentlichte Changelog zum Patch 1.6.1, in dem es heißt, dass mit dem „Rune Forge“ die Grenzen der Charakter-Anpassungen noch einmal verschoben werden.

„Die Runenschmiede kann gebaut werden, sobald Ravensthorpe auf Stufe 4 aufgerüstet wurde. Mit der Schmiede können Sie die Vorteile Ihrer aktuellen Ausrüstung gegen Silber in neue Runen umwandeln. Erkunde die Welt von Valhalla, um mehr Ausrüstung zu finden und ihre Vorteile in wertvolle Runen umzuwandeln“, so die Entwickler.

Weitere Bugfixes und Verbesserungen versprochen

Zu beachten ist laut Ubisoft, dass Runen aus den diversen Erweiterungen von „Assassin’s Creed Valhalla“ bei der Runenschmiede nicht berücksichtigt werden. Zu den weiteren neuen Inhalten, auf die sich Spieler und Spielerinnen freuen dürfen, gehören drei neue Gräber der Gefallenen. Hier warten zum Teil knackige Rätsel und damit verbundene Belohnungen auf euch.

Abschließend versprechen die Entwickler diverse Anpassungen und Fehlerbehebungen, mit denen die allgemeine Spielerfahrung verbessert wird. Welche Optimierungen dabei im Detail geboten werden, verrät euch der ausführliche Changelog, der auf der offiziellen Website auf euch wartet.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

Get ready to jump back with more free content coming to Assassin’s Creed Valhalla. #AssassinsCreed pic.twitter.com/Jrv7b27eH0 — Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 23, 2022

