Kena Bridge of Spirits: Anniversary-Update steht bereit – Trailer zeigt die neuen Inhalte

Kena Bridge of Spirits:

Ab sofort steht das Anniversary-Update zu "Kena: Bridge of Spirits" bereit, das euch diverse neue Inhalte liefert. Was im Detail geboten wird, verrät ein passender Trailer, der ergänzend zum Update veröffentlicht wurde.

"Kena: Bridge of Spirits" bekam neue Inhalte spendiert.

Wer mit dem sympathischen Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ noch nicht abgeschlossen haben und stattdessen nach einem Grund suchen sollte, dieses noch einmal zu starten, bekommt mit sofortiger Wirkung passende Argumente geliefert.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Ember Labs bekannt gaben, steht ab sofort das Anniversary-Update zu „Kena: Bridge of Spirits“ bereit, mit dem das Indie-Studio den ersten Geburtstag des erfolgreichen Fantasy-Abenteuers feiert. Zu den interessantesten Neuerungen, die mit dem Anniversary-Update Einzug halten, gehört sicherlich der „New Game Plus“-Modus.

Mit diesem wird es euch ermöglicht, die Kampagne des Action-Adventures ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und dabei ausgewählte Inhalte und Fortschritte aus dem ersten Durchlauf zu übernehmen.

Diese Inhalte werden geboten

Des Weiteren kamen die Macher der Ember Labs laut eigenen Angaben den Wünschen der Community nach und sorgten im „New Game Plus“-Modus für etwas knackigere Kämpfe, wodurch der allgemeine Schwierigkeitsgrad im zweiten Durchlauf ein wenig angehoben wird. Ebenfalls geboten werden neue Spirit-Guide-Trials, die für zusätzliche Abwechslung sorgen und von Hindernisläufen, über klassische Horde-Wellen bis hin zu neuen Boss-Herausforderungen reichen.

Wer die Herausforderungen und ihre Bonusziele erfolgreich abschließt, wird mit exklusiven Belohnungen in Form von neuen Outfits oder entsprechenden Farbvarianten der Kostüme bedacht. Ein weiteres neues Feature versteckt sich hinter den sogenannten Charmstones, die euch in die Lage versetzen, kleinere Anpassungen an den Fähigkeiten und Werten von Kena vorzunehmen.

Weitere Meldungen zu Kena: Bridge of Spirits:

Um auf das kostenlose Anniversary-Update von „Kena: Bridge of Spirits“ aufmerksam zu machen, stellten die Verantwortlichen der Ember Labs einen passenden Trailer bereit, in dem etwas näher auf die gebotenen Inhalte und Neuerungen eingegangen wird.

„Kena: Bridge of Spirits“ ist für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

Weitere Meldungen zu Kena: Bridge of Spirits.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren