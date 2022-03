Kena Bridge of Spirits: Patch 1.16 steht zum Download bereit

Zwar erschien das Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ bereits im vergangenen September für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC, jedoch war die Arbeit des Entwicklerstudios Ember Lab damit noch nicht beendet. Mit mehreren Updates hat man in den vergangenen Monaten technische Verbesserungen vorgenommen. Und nun haben die Entwickler auch ein weiteres Update zum Download bereitgestellt.

Weitere Verbesserungen an dem malerischen Abenteuer

Der Patch 1.16 hat einmal mehr einige Bugs aus der Welt geschafft. Unter anderem wurde eine bewegliche Plattform in den Dorfhöhlen angepasst, da sie sich nicht hoch genug bewegt hatte. Manche Gegner wurden in einem „Verfluchte Kiste“-Kampf nicht gespawnt, Des Weiteren geschah bei der Maskensicht nicht immer der Wechsel in die First-Person, wobei auch so manche Animationen überarbeitet wurden.

Wer sich die vollständigen Patchnotes in aller Ruhe anschauen möchte, sollte auf der offiziellen Seite vorbeischauen. Dort haben die Entwickler alle Änderungen aufgelistet, die mit dem Patch 1.16 vorgenommen wurden.

In „Kena: Bridge of Spirits“ erleben die Spieler eine bezaubernde Welt, die zum Erkunden einlädt und in der sie als junge Seelenführerin den heiligen Bergschrein suchen. Die als Fäulnis bekannten winzigen Geister kann man sich als Verbündete hinzuholen, um das Gleichgewicht zwischen verwesenden Toten und faulenden Elementen zu wahren. Knackige Kämpfe warten auf die Spieler, die durch aufwertbare Fähigkeiten auch an Tiefe gewinnen.

