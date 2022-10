Hitman 3: Freelancer-Modus ein weiteres Mal verschoben – Neuer Termin steht

Auch mehr als eineinhalb Jahre nach dem offiziellen Release wird der Stealth-Action-Titel „Hitman 3“ weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Nach einer Verschiebung sollte der Freelancer-Modus ursprünglich in der zweiten Jahreshälfte 2022 veröffentlicht werden. Wie die verantwortlichen Entwickler von IO Interactive in einer aktuellen Mitteilung an die „Hitman 3“-Community einräumten, wird aus diesem Vorhaben allerdings nichts. Stattdessen benötigt das Studio noch etwas mehr Zeit und musste den Freelancer-Modus auf das nächste Jahr verschieben.

Der neue Termin, der im Rahmen der heutigen Verschiebung ausgerufen wurde: Der 26. Januar 2023.

Eine neue Roguelike-Erfahrung

Von offizieller Seite wird der Freelancer-Modus als eine strategische Erfahrung für Einzelspieler beschrieben, die mit Roguelike-Elementen versehen wurde. Zudem hält mit dem Freelancer-Modus ein neuer Unterschlupf für Agent 47 Einzug, der von euch verwaltet und ausgebaut werden kann. Wie das heutige Statement von IO Interactive vermuten lässt, wird die Verschiebung genutzt, um den Umfang des Freelancer-Modus zu erweitern.

So führte IO Interactive aus: „Wir haben uns entschieden, unseren ursprünglichen Rahmen für den Start zu überschreiten und vom ersten Tag an fast alle Orte aus der Welt der Assassination einzubeziehen. Wir arbeiten weiter daran, das Erlebnis zum Launch für alle Spieler so reibungslos wie möglich zu gestalten.“

„Hitman 3“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erhältlich.

