No Man’s Sky: Hello Games spricht über mögliche Mikrotransaktionen

In dieser Woche kündigte Hello Games das umfangreiche Update 4.0 zur Weltraum-Sandbox "No Man's Sky" an. Ergänzend dazu sprach Sean Murray, der Präsident von Hello Games, über die mögliche Unterstützung von Mikrotransaktionen.

"No Man's Sky" wird in dieser Woche mit einem umfangreichen Update versehen.

In dieser Woche kündigten die Entwickler von Hello Games das umfangreiche Update auf die Version 4.0 an, das „No Man’s Sky“ durch Features wie einen Relaxed-Modus, größere Inventare oder überarbeitete Tutorials erweitert.

Genau wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, wird auch das Update 4.0 allen Besitzern von „No Man’s Sky“ kostenlos zur Verfügung gestellt. Ein Geschäftsmodell, mit dem die Verantwortlichen von Hello Games laut Studio-Boss Sean Murray nach wie vor zufrieden sind. Daher sei auf absehbare Zeit nicht damit zu rechnen, dass Mikrotransaktionen und entsprechende Ingame-Shops den Weg in „No Man’s Sky“ finden.

Dies bestätigte Murray im Gespräch mit Nintendo Life.

Entwickler arbeiten weiter am Spiel

„Viele Leute sagen uns, dass es dieses alternative Geschäftsmodell oder jenes alternative Geschäftsmodell gibt“, so Murray. „Aber wir genießen das gerade. Wir arbeiten wirklich gerne an dem Spiel und wir haben diese wirklich positive, einladende Community, die mich wirklich begeistert, wenn ich Updates für dieses Spiel mache und mich weiterhin um dieses Spiel kümmere.“

Trotz dieser Einstellung möchte Murray Publisher und Studios, die auf Mikrotransaktionen setzen, nicht verurteilen: „Es ist cool, dass sie das können. Es ist großartig. Wir machen das jedoch nicht. […] Es ist wahrscheinlich wirklich naiv, aber es ist, was wir tun, und es gibt historische Gründe, warum wir uns darauf eingelassen haben. Eher zielgerichtete Gründe, wegen denen wir glauben, dass es im Moment das richtige Modell für uns ist.“

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Eine Umsetzung für Nintendos Switch folgt in dieser Woche.

