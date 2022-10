No Man’s Sky: Update 4.0 mit Relaxed-Mode, größeren Inventaren und mehr vorgestellt

Wie die Entwickler von Hello Games bekannt gaben, wird in dieser Woche das "No Man's Sky"-Update auf die Version 4.0 veröffentlicht. Versprochen werden der neue Relaxed-Modus, ein größeres Inventar und weitere Neuerungen.

"No Man's Sky" wird in dieser Woche mit einem umfangreichen Update bedacht.

In dieser Woche veröffentlichen die Entwickler von Hello Games die langlebige Weltraum-Sandbox „No Man’s Sky“ auch für Nintendos Switch. Passend dazu wird am 7. Oktober 2022 das Update auf die Version 4.0 zur Verfügung gestellt.

Laut Hello Games dürfen sich die Spieler und Spielerinnen im Zuge des neuen Updates über diverse Neuerungen freuen. Unter anderem werden die Tutorials dahingehend überarbeitet, dass sie Neulingen oder Nutzern, die nach langer Zeit zurückkehren, einen schnellen Überblick über alle neuen und wichtigen Features liefern.

Darüber hinaus werden uns erhöhte Level-Caps und größere Inventare in Aussicht gestellt, die es uns ermöglichen werden, unsere Ressourcen noch effektiver zu verwalten beziehungsweise unsere Ausrüstung weiter zu verbessern.

Ein Relaxed-Modus für eine entspannte Erfahrung

Eine weitere Neuerung versteckt sich hinter dem Relaxed-Modus, zu dem Hello Games‘ Sean Murray ausführte: „Als wir ursprünglich starteten, machten wir das Spiel etwas schwieriger und kniffliger. Möglicherweise weil wir nicht die Breite an Inhalten hatten, wie wir es jetzt haben. Aber jetzt kommen Leute herein und wollen einen Mech sehen, sie wollen die Geschichte sehen, sie wollen zum Nexus gehen und solche Sachen. Daher wollten wir die richtige Balance für neue Spieler finden.“

Aus diesem Grund wird es im Relaxed-Modus möglich sein, schneller auf gewünschte Inhalte und Features zuzugreifen. Abschließend kündigte Hello Games diverse Anpassungen am Überlebensmodus und den benutzerdefinierten Spielen an, auf die in den kommenden Tagen eingegangen wird.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

