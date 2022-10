Genshin Impact: Entwickler-Aussage zu Engame-Content sorgt für Diskussionen

Das beliebte Gacha-Game „Genshin Impact“ wird in absehbarer Zeit keine weiteren Endgame-Inhalte erhalten. Dies bestätigte der Entwickler kürzlich in einem Interview und trat damit eine riesige Diskussion in der Community los.

In „Genshin Impact“ soll es Inhalte für alle Arten von Spielern geben. Doch die Entwickler von miHoYo, die global auch unter dem Namen HoYoverse auftreten, hatten schon immer Probleme, die Hardcore-Gamer mit dem Gacha-Spiel zufrieden zu stellen. Dies wird sich anscheinend auch in Zukunft nicht ändern. In einem Interview sprach das Studio kürzlich davon, dass es derzeit keine Pläne für neue permanente Endgame-Inhalte gibt.

Entwickler-Interview führt zu Diskussionen bei den Spielern

In einem Interview mit den Kollegen von GameSpot sind die Entwickler von „Genshin Impact“ kürzlich auf einige Kritikpunkte der Community eingegangen. Darunter war auch die Frage nach neuen Endgame-Inhalten. Derzeit steht den höherrangigen Spielern der Gewundene Abgrund, der Spiral Abyss, zur Verfügung. Dahinter verbirgt sich eine Art Dungeon mit insgesamt zwölf Ebenen. Die Ebenen neun bis zwölf können alle zwei Wochen mit neuen Herausforderungen und Belohnungen wiederholt werden.

„Spiral Abyss ist eine der effektivsten Möglichkeiten für Spieler, ihre Gruppenzusammenstellung und Kampfstärke zu testen. Wenn wir eine andere Art von dauerhaftem Endspiel entwerfen, das dem Abyss ähnelt, könnte das bei unseren Spielern zu übermäßigen Ängsten führen – nicht jeder ist am Musk-Riff interessiert“, so die Entwickler auf die Frage, ob weitere Endgame-Inhalte geplant sind. „Genau wie „Genius Invokation TCG“ , das wir im Sonderprogramm für Version 3.1 vorgestellt haben, arbeiten wir auch daran, in Zukunft ein interessanteres Gameplay zu entwickeln. Als Open-World-Spiel hat Genshin Impact eine natürliche Kompatibilität mit verschiedenen Spieltypen, was uns Vertrauen in den langfristigen Betrieb gibt.“

Die Antwort der Entwickler sorgte bei den Spielern für eine große Diskussion. Die einen Nutzer geben sich mit Erkundung der Welt, den Events und dem Charakter-Aufbau zufrieden. Andere fragen sich jedoch, warum sich so viel in „Genshin Impact“ um das Aufleveln und Stärken der eigenen Charaktere dreht, wenn es nichts gibt, wofür es sich lohnt, stärker zu werden.

