PS5: Cover und DualSense in der Farbe „Camouflage Gray“ ab sofort erhältlich

An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass die PlayStation 5-Cover und der DualSense-Controller in der Farbvariante "Camouflage Gray" ab sofort erhältlich sind. Über einen Zeitraum von 14 Tagen kann das Zubehör exklusiv über den PlayStation Direct-Store bezogen werden.

Die PS5-Cover und der DualSense-Controller sind ab sofort in der Farbe "Camouflage Gray" erhältlich.

Anfang des vergangenen Monats kündigte Sony Interactive Entertainment eine weitere Möglichkeit an, ein wenig Farbe in eure Zockerecke zu bringen.

So stellte das Unternehmen eine neue Farbvariante der PlayStation 5-Cover, des DualSense-Controllers und des Pulse-3D-Headsets vor: „Camouflage Gray“. Am heutigen Freitag, den 14. Oktober 2022 wurden die PS5-Cover für beide Versionen der Heimkonsole sowie der DualSense-Controller in der Farbe „Camouflage Gray“ offiziell veröffentlicht. Genau wie es bereits bei den letzten Farben der Fall war, ist das neue Zubehör auch dieses Mal über einen Zeitraum von 14 Tagen exklusiv für den PlayStation Direct-Stores erhältlich.

Die Möglichkeit, das Zubehör in der neuen Farbe „Camouflage Gray“ zu bestellen, und weitere Details findet ihr im PlayStation Direct-Store.

Der Einzelhandel folgt Ende des Moants

In zwei Wochen und somit ab dem 28. Oktober 2022 können die „Camouflage Gray“-Versionen der PlayStation 5-Cover und der neue DualSense-Controller auch über den Einzelhandel erworben werden. Die Preise des neuen Zubehörs orientieren sich wenig überraschend an den bisherigen Farbvarianten. So werden die PlayStation 5-Cover für die Standard-Version der Konsole und die Digital-Edition für jeweils 54,99 Euro erhältlich sein.

Die Sondermodelle des DualSense-Controllers wiederum werden für 74,99 Euro angeboten. Wer einen Blick auf das ebenfalls angekündigte Pulse-3D-Headset in der Farbe „Camouflage Gray“ geworfen haben sollte, wird sich noch ein wenig in Geduld üben müssen. Wie Sony Interactive Entertainment bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung einräumte, wird dieses erst im Laufe des Monats Dezember veröffentlicht. Auch hier wird auf einen 14-tägigen Exklusiv-Release im PlayStation Direct-Store gesetzt.

Die nächste Sonder-Edition des DualSense-Controllers steht übrigens schon in den Startlöchern. Die Rede ist von der Limited-Edition zum Release von „God of War: Ragnarök“. Weitere Eindrücke und Details zu dieser haben wir hier für euch zusammengefasst.

