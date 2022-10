Resident Evil Village – Winters‘ Expansion: Installationsgröße fällt offenbar erfreulich klein aus

Unter dem Namen „Winter‘ Expansion“ wird Capcom Ende des Monats eine umfangreiche Erweiterung zum Survival-Horror-Abenteuer „Resident Evil: Village“ veröffentlichen.

Zwei Wochen vor dem offiziellen Release berichtet „PlayStation Game Size“, dass sich die Installationsgröße von „Winters‘ Expansion“ zumindest auf der PlayStation 5 in einem überschaubaren Rahmen bewegen wird. Wie es heißt, wird die Installationsgröße auf der aktuellen Sony-Konsole bei knapp sieben Gigabyte liegen. Genauer gesagt: 6,997 Gigabyte.

Zur Installationsgröße auf der PlayStation 4 liegen noch keine Zahlen vor. Aufgrund der effektiven Komprimierungstechnologie Kraken, die auf der PlayStation 5 zum Einsatz kommt, können wir aber wohl davon ausgehen, dass die Installationsgröße auf der PS4 etwas größer ausfallen wird.

Neue Geschichten, ein Third-Person-Modus und mehr

Die „Winters‘ Expansion“ umfasst zum einen den neuen Story-DLC „Shadows of Rose“, der es laut offiziellen Angaben auf eine Spielzeit von etwa vier Stunden bringen wird. Die Geschichte des DLCs, der übrigens in der neuen Third-Person-Perspektive gespielt wird, setzt 16 Jahre nach den Geschehnissen des Hauptspiels ein. Ihr schlüpft in die Rolle von Ethan Winters‘ Tochter Rose, die den düsteren Geheimnissen auf den Grund geht, die zu den Ereignissen in „Resident Evil: Village“ führten.

Im Vergleich mit dem Hautspiel wird „Shadow of Rose“ mit einem höheren Schwierigkeitsgrad versehen. „Munition und Heilgegenstände sind in dieser Welt verfügbar, aber nur in sehr begrenzten Mengen. Das Ressourcenmanagement ist sogar noch wichtiger als in der Haupthandlung“, so Capcom zum Story-DLC.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village:

Darüber hinaus wird im Zuge von „Winters‘ Expansion“ der Mercenaries-Modus durch drei neue Charaktere, exklusive Belohnungen und neue Maps erweitert. Die „Winters‘ Expansion“ zu „Resident Evil: Village“ erscheint genau wie die Gold-Edition zum Horror-Titel am 28. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

🚨 Winters' Expansion (Resident Evil Village) 🟩 PS5 Size : 6.997 GB 🟧 #ResidentEvilVillage pic.twitter.com/zX9XLN76fk — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 14, 2022

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren