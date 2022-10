Star Ocean The Divine Force: 8 Minuten Gameplay im neuen Missionsbericht

Rund zwei Wochen vor der Veröffentlichung hat Square Enix einen neuen Missionsreport herausgebracht. Schaut hier acht Minuten dabei zu, wie verschiedene Charaktere präsentiert werden. Außerdem könnt ihr euch ein genaueres Bild von der Item-Herstellung machen. Darüber hinaus sind noch andere Gameplay-Elemente zu sehen.

Wie schon bei den Vorgängern stehen zwei Protagonisten zur Auswahl. Entscheidet euch entweder für den Handelsschiffkapitän Raymond oder die Prinzessin Laeticia und erlebt ein alles veränderndes Abenteuer. Hierfür hat das Entwicklerteam Science-Fiction- und Fantasy-Elemente miteinander verbunden.

Erneut hat sich tri-Ace für ein Echtzeit-basiertes Kampfsystem entschieden, das mit neuen Gameplay-Elementen ergänzt wurde. Im Übrigen werdet ihr in diesem Ableger die weitläufigsten Umgebungen der gesamten Reihe erkunden.

Demo spielbar

„Star Ocean: The Divine Force“ kommt am 27. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in den Handel. Eine Demo-Version steht schon seit dem 20. September zur Verfügung. Hier dürft ihr die ersten zwei Stunden des japanischen Rollenspiels antesten.

Die Standard-Edition kostet im PlayStation Store 69,99 Euro. Wer die Digital Deluxe Edition haben möchte, muss 84,99 Euro hinblättern. Abgesehen vom Hauptspiel sind ein Set mit zwei Waffen, vier Spielfiguren, der Soundtrack und Ausrüstungsteile enthalten.

