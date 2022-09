Star Ocean – The Divine Force: Demo auf allen Konsolen verfügbar

Wer vor dem Release mal in „Star Ocean: The Divine Force“ hineinschnuppern möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Am gestrigen Dienstag hat Square Enix nämlich eine Demo bereitgestellt, die sowohl PlayStation- als auch Xbox-Spieler herunterladen dürfen. Lediglich PC-Spieler bleiben außen vor.

Zwei Stunden lang dürft ihr spielen

Etwa zwei Stunden lang dürft ihr das japanische Action-Rollenspiel testen. Mit Raymond werdet ihr die Anfangsphase spielen, die euch bis zur Ankunft im Dorf Delryk führt. Laeticia, die zweite Spielfigur, steht also nicht zur Auswahl. Raymonds Story-Einführung wurde übrigens schon im Juli hochgeladen.

Bei dieser Demoversion könnt ihr eure erzielten Fortschritte jedoch nicht auf die Vollversion übertragen. Es handelt sich nämlich um einen Abschnitt, der überarbeitet wurde und in dem bestimmte Funktionen eingeschränkt sind.

Das Setting des Spiels vereint die Genres Science-Fiction und Fantasy miteinander: Als Raymonds Raumschiff abstürzt und auf einem unterentwickelten Planeten notlanden muss, trifft er auf Prinzessin Laeticia. Sie versucht, ihre Heimat vor einem bedrohlichen Imperium zu verteidigen. Die beiden schließen sich zusammen und brechen auf zu einer alles verändernden Mission.

„Star Ocean: The Divine Force“ kommt am 27. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in den Handel. Falls euch die Demo überzeugt, könnt ihr danach für 69,99 Euro vorbestellen. Hier geht’s zum Eintrag im PlayStation Store. Als Bonus erhaltet ihr dabei zwei Waffen und mehrere Pawns (Spielteile), die in einem Minispiel Verwendung finden.

