Star Ocean – The Divine Force: Missionsbericht #3 thematisiert die Vyrianer, Fähigkeiten und mehr

Heute bedachten uns Square Enix und die Entwickler von Tri-Ace mit der dritten Ausgabe der "Missionsbericht" genannten Special-Serie zum kommenden Rollenspiel "Star Ocean: The Divine Force". Zu den behandelten Themen gehören unter anderem die Fähigkeiten der Helden oder diverse Schurken, mit denen ihr euch in der Kampagne konfrontiert sehen werdet.

Passend zum 25. Jubiläum der Rollenspiel-Serie erscheint in diesem Herbst mit „Star Ocean: The Divine Force“ der neueste Ableger der langlebigen Reihe für die Konsolen und den PC.

Um uns einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Star Ocean: The Divine Force“ auf uns zukommt, starteten Square Enix und Tri-Ace die „Missionsbericht“ genannte Special-Serie. Ab sofort steht die dritte Episode des „Missionsberichts“ bereit, in der verschiedene Aspekte des Rollenspiels thematisiert werden – darunter die Entwicklung der Fähigkeiten, neue Verbündete sowie diverse Schurken, mit denen ihr euch im Verlauf eures Abenteuers konfrontiert sehen werdet.

Erlebt die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven

Zu den bekanntesten Features der „Star Ocean“-Reihe, die in „The Divine Force“ ein Comeback feiern werden, gehört das Dual-Protagonist-System, das es euch ermöglicht, zwischen zwei unterschiedlichen Helden zu wählen und die Geschichte so aus zwei unterschiedlichen Perspektiven zu erleben. Zur Wahl stehen der Flottenkommandant Raymond und die Prinzessin Laeticia.

„Mit einer Mischung aus Sci-Fi und Fantasy bietet dieses Action-RPG herausfordernde und spannende High-Speed-Kämpfe“, so die offizielle Beschreibung weiter. „Lerne Raymond kennen, der auf einer Transportmission unterwegs ist, als sein Raumschiff von der Pangalaktischen Föderation angegriffen wird und auf einem unterentwickelten Planeten abstürzt. Er trifft Prinzessin Laeticia, die Kronprinzessin des Königreichs Aucerius, die versucht, ihre Heimat vor einem angreifenden Imperium zu schützen. Zusammen begeben sie sich auf ein Abenteuer, welches das ganze Universum erschüttern wird.“

„Star Ocean: The Divine Force“ erscheint am 27. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

