Star Ocean The Divine Force: Die Reihe feiert ihre Rückkehr – Trailer & Details

Am gestrigen Abend kündigte Square Enix die laufenden Arbeiten an "Star Ocean: The Divine Force" an. Das Sci-Fi-Rollenspiel entsteht bei den Entwicklern von Tri-Ace und wird unter anderem dem Zwei-Helden-System zu einem Comeback verhelfen.

"Star Ocean: The Divine Force" erscheint 2022.

In der Vergangenheit wiesen die Entwickler von Tri-Ace bereits darauf hin, dass das Studio mit den Arbeiten an einem neuen Rollenspiel begonnen hat. Wie nun offiziell bestätigt wurde, handelt es sich hierbei in der Tat um einen neuen Ableger der „Star Ocean“-Reihe.

Dieser wird unter dem Namen „The Divine Force“ im kommenden Jahr unter anderem für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht und sich laut Entwicklerangaben an den Wurzeln der Reihe orientieren. Ein weiteres Mal setzen die Macher von Tri-Ace auf das sogenannte Zwei-Helden-System. So könnt ihr in „Star Ocean: The Divine Force“ aus zwei verschiedenen Protagonisten wählen, von denen einer aus einer fortschrittlichen Zivilisation (Sci-Fi) stammt, während der andere auf einem unterentwickelten Planeten (Fantasy) lebt.

Erkundet eine lebendige Science-Fiction-Welt

Die Wahl eures Helden hat nicht nur Einfluss auf die Geschichte, die euch erzählt wird. Darüber hinaus ändern sich die Enden oder die Charaktere, die sich euch anschließen. Gleichzeitig wird die Handlung von „Star Ocean: The Divine Force“ von den Entscheidungen beeinflusst, die ihr trefft. Des Weiteren versprechen die Entwickler von Tri-Ace die bisher größten Areale der Seriengeschichte, die darauf warten, von euch erkundet zu werden, sowie ein überarbeitetes Kampfsystem, das im Vergleich mit seinen Pendants aus den Vorgängern einsteigerfreundlicher ausfallen soll, ohne jedoch an strategischer Tiefe zu verlieren.

Stattdessen sprechen die Verantwortlichen von Tri-Ace davon, dass euch die Kämpfe in „Star Ocean: The Divine Force“ mehr strategische Freiheiten denn je einräumen. Beispielsweise könnt ihr von einer Klippe oder einem Dach direkt in den Kampf springen oder aber das strategische Vorgehen eurer Mitstreiter anpassen, damit diese eure Widersacher mit mächtigen Fähigkeiten ins Visier nehmen oder aber eure Truppe heilen.

Auch der Wunsch, sich in einer lebendigen Science-Fiction-Welt wiederzufinden und diese nach Geheimnissen und Schätzen durchforsten zu können, soll im neuesten Ableger der langlebigen „Star Ocean“-Reihe erfüllt werden. Weitere Details zu „The Divine Force“ möchten Square Enix beziehungsweise Tri-Ace in den nächsten Monaten nennen.

