Star Ocean – The Divine Force: Der Termin und neues Gameplay zum japanischen Rollenspiel

"Star Ocean: Divine Force" wird in vier Monaten veröffentlicht.

Am 27. Oktober dieses Jahres kommt „Star Ocean: The Divine Force“ für PlayStation, Xbox und PC auf den Markt. Das gab Square Enix mittels eines neuen Trailers bekannt. Schaut euch das Video jetzt an und verschafft euch damit einen genaueren Eindruck vom japanischen Rollenspiel:

Bei einem Trailer ist es allerdings nicht geblieben: Zugleich lud der Publisher noch einen Gameplay-Einblick hoch, das die Charaktere und die Kämpfe thematisiert. Wie in den vorherigen Ablegern dürft ihr euch auf ein rasantes Kampfsystem und vielfältige Gruppenmitglieder freuen.

Umfangreichere Kampf- und Erkundungsmöglichkeiten

Die Geschichte von „Star Ocean: Divine Force“ soll die Genres Science-Fiction und Fantasy miteinander vereinen. Jeder Teil der Spielwelt lässt sich frei erkunden, indem ihr frei durch die Umgebungen fliegt oder Berge erklimmt. Ihr werdet auf Täler, Schlösse, Städte und sonstige interessante Orte stoßen.

Zudem sollen die Kämpfe dank temporeichen Bewegungsangriffen und mehreren Spezialfähigkeiten umfangreicher als zuvor ausfallen. Random-Begegnungen gehören übrigens der Vergangenheit an. Das zuständige Entwicklerstudio tri-Ace möchte jedoch neben Neueinsteigern auch eingefleischte Fans ansprechen.

Für die letztgenannte Zielgruppe bringen die Entwickler das Zwei-Helden-System zurück, das schon in vorherigen Ablegern vorhanden war. Entweder ihr spielt den temperamentvollen Handelsschiffskapitän Raymond Lawrence oder die Prinzessin Laeticia Aucerius, die ihr Königreich retten möchte.

Im PlayStation Store kann der Titel schon einmal auf die Wunschliste gesetzt werden. Neben einer digitalen Version erhalten PlayStation-Spieler übrigens die Gelegenheit, ein physisches Exemplar zu ergattern.

