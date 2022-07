Star Ocean The Divine Force: Neue Trailer stellen euch die Helden Raymond & Laeticia vor

Star Ocean The Divine Force:

Hinsichtlich der Protagonisten bleibt "Star Ocean: The Divine Force" der Seriengeschichte treu und bietet euch mit Raymond und Laeticia zwei spielbare Charaktere mit individuellen Geschichten. In zwei passenden Trailern werden euch die beiden Helden etwas näher vorgestellt.

"Star Ocean: The Divine Force" erscheint im Oktober 2022.

Mit „Star Ocean: The Divine Force“ geht die langlebige Rollenspielserie aus dem Hause Tri-Ace im Herbst dieses Jahres in ihre nächste Runde. Während im spielerischen Bereich diverse Neuerungen und Verbesserungen versprochen werden, orientieren sich die Entwickler von Tri-Ace bei der Erzählung der Geschichte an den Wurzeln der „Star Ocean“-Serie.

Wie gehabt steht ihr zu Beginn eures Abenteuers vor der Aufgabe, euch zwischen zwei Charakteren zu entscheiden. Fällt eure Wahl auf Raymond, dann schließt ihr euch einer fortgeschrittenen Zivilisation an und erlebt eine Geschichte, die vor allem von Science-Fiction-Elementen geprägt ist.

Laeticia, der zweite spielbare Charakter, wiederum stammt von einem rückständigen ländlichen Planeten und wartet mit einer Geschichte auf, die sich an klassischen Fantasy-Rollenspielen orientiert. Frisch veröffentlichte Trailer stellen euch die beiden Helden von „Star Ocean: The Divine Force“ heute etwas näher vor.

Zwei Helden mit unterschiedlichen Eigenschaften

Raymond ist der Kapitän des Handelsschiffs Ydas und wird von offizieller Seite als ein aufbrausender Charakter beschrieben, der sich mit der Yda daran macht, durch das Weltall zu reisen und Handel mit unterschiedlichen Zivilisationen zu betreiben. Eines schicksalsträchtigen Tages wird die Yda vom Föderationsschiff Astoria angegriffen und strandet auf dem vierten Planeten des Aster-Sternensystems. Dort steht Raymond zunächst vor der Aufgabe, zu überleben und sich wieder mit seinen Freunden zu vereinen.

Als Prinzessin des Königreichs Aucerius ist Laeticia eher ruhigerer Natur und setzt vor allem auf Diplomatie. Im Kampf wiederum verfügt die Heldin laut den Entwicklern über „bemerkenswerte Geschicklichkeit“ im Umgang mit ihren Doppelklingen. Als sich die Wege von Raymond und Laeticia kreuzen, wird schnell deutlich, dass den beiden Helden nichts anderes übrig bleibt, als sich mit den Eigenheiten des Gegenüber zu arrangieren.

„Star Ocean: The Divine Force“ wird ab dem 27. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

