New Tales from the Borderlands: Anu, die nervöse Wissenschaftlerin zeigt sich im neuen Trailer

New Tales from the Borderlands:

Kurz vor dem Release des Adventures bedachten uns die Entwickler von Gearbox Software mit einem frischen Trailer zu "New Tales from the Borderlands". Dieses Mal dreht sich alles um Anu, die nervöse Wissenschaftlerin.

"New Tales from the Borderlands" erscheint diesen Monat.

Wer von der Welt von „Borderlands“ nach wie vor nicht genug bekommen sollte, darf sich dank der Veröffentlichung von „New Tales from the Borderlands“ Ende der Woche auf neue Geschichten freuen.

Nachdem das originale „Tales from the Borderlands“ noch bei den Adventure-Experten von Telltale Games entstand, wurde der Nachfolger von den „Borderlands“-Machern von Gearbox Software entwickelt. Diese stellten kurz vor dem Release einen weiteren Trailer bereit, in dem uns mit Anu, der nervösen Wissenschaftlerin, einer der drei spielbaren Charaktere präsentiert wird.

Anu wird von offizieller Seite als der Nerd der Gruppe beschrieben.

Anu, der intelligente und sozial unbeholfene Kopf

Als Wissenschaftlerin setzt Anu vor allem auf ihre Intelligenz und verfügt zudem über eine Tech-Brille, die sehr nützlich sein kann. Trotz ihrer idealistischen Natur ist Anu anfällig für Nervosität und zeigt sich im Umgang mit Menschen von ihrer unbeholfenen Art. Wie im neuen Trailer gezeigt wird, lehnt Anu Gewalt ab und versucht, meist einen friedlichen Kompromiss zu finden.

Die Geschichte von „New Tales from the Borderlands“ wird sich laut den Entwicklern von Gearbox Software um das Schicksal der drei spielbaren Charaktere Anu, Octavio und Fran drehen. Drei sympathische Verlierer, die unversehens in ein großes Abenteuer schlittern. Neben den neuen Protagonisten wartet laut Entwicklerangaben ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten, die in der „kinoreif inszenierten Geschichte“ des Adventures eine wichtige Rolle spielen.

Weitere Meldungen zu New Tales from the Borderlands:

„New Tales from the Borderlands“ erscheint am 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Weitere Meldungen zu New Tales from the Borderlands.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren