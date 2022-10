Sackboy A Big Adventure: Update mit neuen Uncharted-Kostümen vorgestellt

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, wird der kooperative Plattformer "Sackboy: A Big Adventure" in dieser Woche mit einem neuen Update versehen. Versprochen werden exklusive Outfits auf Basis der "Uncharted: Legacy Of Thieves Collection".

Wie vor ein paar Tagen bekannt gegeben wurde, handelt es sich bei „Sackboy: A Big Adventure“ um den nächsten Titel der PlayStation Studios, der den Weg auf den PC finden wird.

Ergänzend dazu gaben Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Sumo Digital bekannt, dass bereits in dieser Woche ein neues Update zur Verfügung gestellt wird, das „Sackboy: A Big Adventure“ durch zusätzliche Outfits bereichert. Diese basieren auf der „Uncharted: Legacy Of Thieves Collection“, die technisch überarbeitete Versionen von „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ mit sich brachte.

Geboten werden Outfits, die ganz im Zeichen der beiden Protagonisten Nathan Drake und Chloe Frazer stehen.

Der PC-Release erfolgt noch diesen Monat

Auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 wird das neue Update von „Sackboy: A Big Adventure“ am Mittwoch, den 19. Oktober 2022 veröffentlicht. Auf dem PC dürften die Outfits zu Nathan Drake und Chloe Frazer pünktlich zum Release verfügbar sein. Die PC-Version von „Sackboy: A Big Adventure“ wird am 27. Oktober 2022 und somit noch in diesem Monat erscheinen.

Im Vergleich mit den PlayStation-Fassungen bietet die PC-Portierung des kooperativen Plattformers diverse technische Verbesserungen. Geboten werden eine Darstellung in der nativen 4K-Auflösung mit bis zu 120 Bildern die Sekunde. Hinzukommen die Unterstützung für 21:9-Breitbild-Monitore sowie der Support von Nvidia DLSS und der Variable Refresh Rate-Technologie (kurz: VRR).

Hinsichtlich der gebotenen Inhalte wird die PC-Fassung dem entsprechen, was bereits auf der PS4 und der PS5 geboten wurde.

Sackboy’s heading into territory with the Nathan Drake and Chloe Frazer costumes, swinging into Sackboy A Big Adventure October 19 pic.twitter.com/a2iFk1kqVA — PlayStation (@PlayStation) October 14, 2022

