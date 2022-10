EA: Server von Dragon Age Origins, Mirror’s Edge und weiteren Titeln werden abgeschaltet

Wie Electronic Arts bekannt gab, wird das Unternehmen in den kommenden Wochen die Server ausgewählter Spiele vom Netz nehmen. Betroffen ist wie bereits berichtet das Arcade-Rennspiel "OnRush". Hinzukommen ältere Titel wie "Dragon Age: Origins" oder "Mirror's Edge".

In einer aktuellen Mitteilung an die Community wiesen die Verantwortlichen von Electronic Arts darauf hin, dass in den kommenden Wochen und Monaten die Server ausgewählter Titel vom Netz genommen werden.

Wie bereits vor ein paar Tagen bekannt gegeben wurde, werden unter anderem die Server von Codemasters‘ kommerziell gescheitertem Arcade-Rennspiel „OnRush“ offline genommen. Die weiteren Abschaltungen betreffen vor allem ältere Spiele und Funktionen wie die Screenshot-Server des Fantasy-Rollenspiels „Dragon Age: Origins“, den Multiplayer von „Mercenaries 2“ oder das First-Person-Abenteuer „Mirror’s Edge“.

Anbei die offizielle Liste der betroffenen Titel mitsamt der Termine der Abschaltung.

EA: Diese Server gehen vom Netz

Army of Two: The 40th Day – 20. Oktober 2022

Army of Two: The Devil’s Cartel – 20. Oktober 2022

Dragon Age Origins – MP-Screenshots-Server – 20. Oktober 2022

Command & Conquer: Alarmstufe Rot 3 (PS3, Xbox 360) – 9. November 2022

Command & Conquer 3: Tiberium Wars (Xbox 360) – 9. November 2022

Mercenaries 2 (PS3, Xbox 360) – 9. November 2022

Onrush – 30. November 2022

Gatling Gears – 19. Januar 2023

Mirror’s Edge – 19. Januar 2023

NBA Jam On Fire Edition – 19. Januar 2023

Shank 2 – 19. Januar 2023

Related Posts

„Da Spiele durch neuere Titel ersetzt werden, schrumpft die Zahl der Spieler, die immer noch Spaß an den Spielen haben, die seit einiger Zeit live sind, auf ein Niveau – typischerweise weniger als ein Prozent aller Spitzen-Online-Spieler bei allen EA-Titeln – wo es nicht mehr möglich ist, hinter den Kulissen die Arbeit zu verrichten, die damit verbunden ist, die Online-Dienste für diese Spiele am Laufen zu halten“, kommentierte EA die Abschaltung der Server.

„Wir sind auch bestrebt, die Funktionen und Modi unserer Spiele ständig zu aktualisieren und zu verbessern, um sicherzustellen, dass sie so lange wie möglich spannend bleiben. Dieses Engagement für großartiges Gameplay bedeutet manchmal, dass wir veraltete Funktionen und Modi abschalten müssen.“

Quelle: Electronic Arts

Weitere Meldungen zu Electronic Arts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren