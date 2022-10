PS Plus November 2022: Essential-Spiele für PS4 und PS5 angekündigt

PS Plus November 2022:

Die PS Plus Essential-Spiele für November 2022 wurden offiziell angekündigt. Einmal mehr kommen drei Spiele hinzu. Die Freischaltung erfolgt in der kommenden Woche.

Sony hat die neuen PS Plus-Spiele für November 2022 angekündigt, nachdem diese im Laufe der Woche schon über einen Leak enthüllt wurden. Das neue PS Plus-Angebot setzt sich einmal mehr aus drei Spielen zusammen, von denen zwei als Cross-Gen-Spiele vorliegen und eines als PS4-Version angeboten wird.

PlayStation Plus im November 2022

Neu in die Essential-Bibliothek aufgenommen werden im November demnach die Spiele „Nioh 2“, „LEGO Harry Potter Collection“ und „Heavenly Bodies“. Weitere Eckdaten zu den Games haben wir nachfolgend aufgelistet:

Nioh 2 (PS5, PS4)

Im März 2020 erschienen

Genre: Action-RPG

Metascore: 85 Punkte

User-Score: 7,9 Punkte

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

Im Oktober 2016 erschienen

Genre: Action-Adventure

Metascore: 73 Punkte

User-Score: 7,7 Punkte

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Heavenly Bodies (PS5, PS4)

Im Dezember 2021 erschienen

Genre: Puzzlespiel

Metascore: 75 Punkte

User-Score: 7,6 Punkte

Preis im PlayStation Store: 20,99 Euro

Sofort heruntergeladen werden können die Essential-Spiele für November 2022 noch nicht. Vielmehr erfolgt deren Freischaltung in der kommenden Woche – und zwar am 1. November 2022 zwischen 11 und 12 Uhr. Wir werden gesondert daran erinnern.

Die Essential-Spiele müssen innerhalb einer Monatsfrist in die persönliche Bibliothek gepackt werden, da der Anspruch sonst verfällt, sobald die nächsten Essential-Spiel – in diesem Fall für Dezember 2022 – freigeschaltet werden.

PS Plus Extra und Premium im November

Seit der Umstellung auf das dreistufige PlayStation Plus-Programm erhalten PlayStation-Spieler in den höheren Stufen zweimal pro Monat neue Spiele. Denn auch die Bibliotheken von Extra und Premium werden regelmäßig gefüllt.

In der Regel werden die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium zwei Wochen nach der Enthüllung der Essential-Spiele angekündigt. Abonnenten sollten demnach den 9. November 2022 im Auge behalten. Die Freischaltung dürfte ausgehend von der bisherigen Planung am 16. November 2022 erfolgen.

PS Plus im Dezember 2022

Weiter geht es mit dem kontinuierlichen PS Plus-Nachschub im Dezember. Die Termine lassen sich vorhersagen, da Sony bis auf wenige Ausnahmen an einer festen Struktur festhält.

Veröffentlicht werden die Essential-Spiele am ersten Dienstag eines Monats. Die Ankündigung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Jeweils zwei Wochen später sind die Stufen Extra und Premium an der Reihe. Darauf aufbauend ergeben sich für Dezember die folgenden möglichen Termine:

Ankündigung der PS Plus Essential-Spiele am 30. November 2022

Freischaltung der PS Plus Essential-Spiele am 6. Dezember 2022

Ankündigung der PS Plus Extra- und Premium-Spiele am 14. Dezember 2022

Freischaltung der PS Plus Extra- Premium-Spiele am 20. Dezember 2022

Das dreistufige PlayStation Plus-Programm ist seit einigen Monaten verfügbar. Welche Preise und Features für die einzelnen Stufen gelten, erfahrt ihr in dieser Meldung.

