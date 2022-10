UK-Charts: Trotz 4 Neuerscheinungen – FIFA 23 bleibt ganz oben

Statt zum Beginn der Woche sind die britischen Einzelhandelscharts am heutigen Mittwoch eingetroffen. Ganze vier Neuerscheinungen sind in dieser Woche gelistet.

Weiterhin belegt „FIFA 23“ den ersten Platz in den britischen Retail-Charts. Damit kann die Fußballsimulation zum zweiten Mal in Folge die Spitze verteidigen. Darüber hinaus sehen wir gleich drei Neuerscheinungen in den Top 10.

Den zweiten Platz beansprucht das kürzlich veröffentlichte „Gotham Knights“ für sich. Gerade auf der PS5 hat sich das DC-Rollenspiel gut verkauft: Für 78 Prozent der Verkäufe sind die PlayStation-Spieler verantwortlich. Der Rest entfällt auf die Besitzer einer Xbox Series X/S.

Direkt dahinter sehen wir „Mario + Rabbids: Spark of Hope“, das ebenfalls in der vergangenen Woche erschienen ist. Das Mario-Spiel von Ubisoft ist exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.

Die nächste Neuerscheinung folgt auf Platz 5. Dort steigt „A Plague Tale: Requiem“ ein, womit es seinen Vorgänger überboten hat: „Innocence“ aus dem Jahr 2019 belegte in einem Monat mit wenig Konkurrenz nur den neunten Platz. Auch in diesem Fall ist der Großteil der Verkäufe auf die PS5-Fraktion zurückzuführen – mit ganzen 90 Prozent. Nur zehn Prozent der Käufer spielen auf der Xbox Series X/S Hierbei muss jedoch auf den Xbox Game Pass verwiesen werden, in dem das mittelalterliche Action-Adventure enthalten ist.

Aus dem Hause Sony ist „Horizon Forbidden West“ vertreten, das vom dritten auf den achten Platz abgerutscht ist. Übrigens ist „Persona 5 Royal“ zurückgekehrt, das in der letzten Woche für die Current-Gen-Konsolen und die Switch veröffentlicht wurde.

Die Platzierungen aufgelistet

(1) FIFA 23 (Neu) Gotham Knights (Neu) Mario + Rabbids: Spark of Hope (4) Mario Kart 8 Deluxe (Neu) A Plague Tale: Requiem (Neu) Persona 5 Royal (4) Splatoon 3 (3) Horizon Forbidden West (5) Nintendo Switch Sports (10) Animal Crossing: New Horizons

Quelle: GamesIndustry

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren