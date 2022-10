Yakuza: Abo-Angebote vergrößerten das Publikum im Westen

In einem Interview begrüßte Masayoshi Yokoyama von den Ryu Ga Gotoku Studios die Entscheidung, die verschiedenen "Yakuza"-Abenteuer über Abo-Angebote wie den Xbox Game Pass oder PlayStation Plus anzubieten. Durch diesen Schritt sei es den Verantwortlichen nämlich gelungen, die Zielgruppe im Westen spürbar zu erweitern.

"Like a Dragon 8" erscheint 2024.

Im vergangenen Monat kündigte Sega gleich drei neue Ableger der „Yakuza“-Reihe am, die im Westen fortan unter dem Namen „Like a Dragon“ veröffentlicht werden.

Wie Masayoshi Yokoyama von den Ryu Ga Gotoku Studios in einem Interview mit Twinfinite verriet, sind die Veröffentlichung im Westen unter anderem auf die Tatsache zurückzuführen, dass sich Sega dazu entschied, zwischenzeitlich im Prinzip fast alle bisherigen „Yakuza“-Titel über Abo-Dienste wie den Xbox Game Pass oder PlayStation Plus anzubieten.

Dies hätte nämlich dazu geführt, dass sich das Publikum im Westen spürbar vergrößerte, wovon natürlich auch kommende Serienableger profitieren werden.

Verschiedene Faktoren der Schlüssel zum Erfolg?

„Wenn es um das Publikum geht, dann denke ich, dass dieses im Westen besonders zugenommen hat. Es ist schwer zu sagen, ob das der Multiplattform-Strategie zu verdanken ist oder weil wir das Genre und den Protagonisten von Yakuza: Like a Dragon als neue Serie geändert haben, oder beides. Persönlich denke ich, dass Abonnements wie der Game Pass, mit denen die Leute im Laufe der Jahre die vorherigen Spiele spielen konnten, stark zum Anstieg der Zahlen beigetragen haben“, führte Yokoyama aus.

Eine Entwicklung, die laut Yokoyama übrigens dazu führte, dass sich Sega und die Ryu Ga Gotoku Studios dazu entschlossen, das Spin-off „Like a Dragon: Ishin“ noch einmal aufzugreifen und den Titel in Form eines Remakes zu veröffentlichen, das auch in Europa und Nordamerika erscheint.

Weitere Meldungen zum Thema:

Das Remake zu „Like a Dragon: Ishin“ erscheint im Februar 2023 im Westen. Zu den weiteren Titeln, die im letzten Monat angekündigt wurden, gehören das 2023 erscheinende Spin-off „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ sowie „Like a Dragon 8“, das 2024 folgt.

Quelle: Twinfinite

Weitere Meldungen zu Yakuza.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren