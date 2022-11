God of War Ragnarök: Behind-the-Scenes-Video über das Charakterdesign

"God of War Ragnarök" kommt am 9. November für PS4 und PS5 heraus.

Drittes Behind-the-Scenes-Video zu „God of War Ragnarök“! Nachdem zuvor die Kämpfe und die Handlung behandelt wurden, sind dieses Mal die Charaktere dran.

Die gezeigten Spielszenen finden in Svartalfheim statt, dem Reich der Zwerge. Dieser Ort wird als „sehr industrielle Stadt“ beschrieben. Hier soll der Spieler erfahren, wie genau die Zwerge leben. Nachfolgend dürft ihr einen Blick auf die Designs zweier Zwerge werfen.

Während die Entwickler über das Charakter-Design sprechen, werden nicht nur Konzeptzeichnungen der Figuren, sondern auch Kampfszenen gezeigt. Die erste davon seht ihr ab Minute 3:13. Im Laufe des Videos nehmen es Kratos und Atreus mit blutrünstigen Kreaturen auf.

Zur Erschaffung der Charaktere teilt Senior Character Artist Angela Rico mit: „Wenn du die Figuren auf dem Bildschirm siehst , möchten wir, dass du sie sofort magst oder eine gewisse Verbindung zu ihnen hast, noch bevor du mit ihnen interagierst.“

Wichtig ist den Entwicklern zudem, dass ein Charakter vom Aussehen her in die Umgebung passt. Deshalb werdet ihr in jedem der neun Reiche komplett individuelle Gegner treffen. Im Vergleich zu „God of War“ ist also mit vielfältigeren Gegnerarten zu rechnen.

Schaut euch jetzt das Video an, um noch mehr über die Figuren und Monster der nordischen Mythologie zu erfahren:

