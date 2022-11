God of War Ragnarök: Ben Stiller, John Travolta und LeBron James melden sich zu Wort

God of War Ragnarök:

"God of War Ragnarök" nähert sich mit Kratos-Schritten der Veröffentlichung, die in einem Video von einigen Promis zelebriert wird.

Sony stimmt mit einem weiteren Trailer auf den bevorstehenden Launch von „God of War Ragnarök“ ein. Nach dem Start des Clips bekommen Fans zwar keine ausgiebigen Gameplay-Szenen zu Gesicht. Allerdings kommen zwei prominente Schauspieler und ein Sportler zum Einsatz, die das Elterndasein von Kratos nachvollziehen können. Denn auch im neuen Spiel hat der muskulöse Protagonist seinen Sohn im Schlepptau.

„Zum Glück fanden wir ein paar Eltern, die nur zu gut nachempfinden konnten, wie hart das Elterndasein sein kann“, schreibt Sony zum Video. „Verbunden durch die Tatsache, dass kein Elternteil es immer richtig macht, zeigen diese drei prominenten Familien, dass wir alle die dynamische Beziehung zwischen Kratos und Atreus nachempfinden können – vor allem, wenn man selbst das Kostüm trägt.“

Release in der kommenden Woche

Zu sehen sind im Video letztendlich Ben Stiller, John Travolta, LeBron James und ihre Kids, wobei einer der Promis auch im Kratos-Gewand unschwer zu erkennen ist.

„God of War Ragnaröok“ wird voraussichtlich am 9. November 2022 für PS4 und PS5 auf den Markt gebracht. Einige Händler waren etwas voreilig und gaben die ersten Exemplare vor dem Launch heraus, was nicht nur Story-Spoiler zur Folge hatte, sondern auch Cory Barlog von SIE Santa Monica zu einer Stellungnahme veranlasste.

Sony wiederum gab bekannt, dass es Pläne für einen Fotomodus gibt, der nach der Veröffentlichung von „God of War Ragnarök“ nachgereicht wird. Den Launch-Trailer zum neusten Auftritt von Kratos samt Anhang könnt ihr euch hier anschauen. Ebenfalls wurde kürzlich bestätigt, dass das Spiel auf Wunsch der Fans ein Transmog-System für Rüstungen enthalten wird.

Ob „God of War Ragnarök“ etwas taugt, verraten die in dieser Woche erscheinenden Test-Wertungen. Zunächst kann ein Blick auf Ben Stiller, John Travolta, LeBron James und auf die dazugehörigen Kids geworfen werden:

