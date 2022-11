Football Manager 2023: Launch-Trailer, aber PS5-Spieler müssen weiter warten

"Football Manager 2023" kam heute für erste Plattformen auf den Markt, was mit einem Trailer gefeiert wird. PS5-Spieler müssen nach einer kurzfristigen Verschiebung weiterhin warten.

Aufgrund unvorhergesehener Komplikationen wurde die PS5-Version von „Football Manager 2023“ zwar auf unbestimmte Zeit verschoben. Doch auch Käufer der verfügbaren Versionen konnten zum heutigen Launch eine kleine Überraschung erleben.

So schreiben die Macher in der neusten Pressemeldung: „Fans, die eine physische Kopie von FM23 kaufen, werden feststellen, dass in diesem Jahr kein Datenträger enthalten ist. Stattdessen enthält die Packung einen Code, mit dem das Spiel bei Steam, Epic Games oder im Microsoft Store eingelöst werden kann.“

Die Begründung wurde gleich mitgeliefert: Der Verzicht auf den Datenträger und das Notizbuch sowie weitere Änderungen, die an der Verpackung vorgenommen wurden, sorgen dafür, dass der CO2-Fußabdruck der Verpackung von „Football Manager 2023“ 47 Prozent geringer als beim Vorgänger ausfällt.

Letztendlich könnte es für den einen oder anderen Spieler kurios klingen, dass (abgesehen vom Code) eine quasi leere und unnötige Verpackung in den Handel gebracht wird, um Verpackungsmaterial zu sparen.

Kein neuer Termin für PS5-Version

Wann die PS5-Version von „Football Manager 2023“ nachgereicht werden soll, ist weiterhin offen. In der heutigen Pressemeldung heißt es lediglich: „Wegen unvorhergesehener Schwierigkeiten im Einreichungs- und Zulassungsverfahren verzögert sich die Veröffentlichung der PlayStation 5-Version von Football Manager 2023 noch etwas.“

SEGA und Sports Interactive möchten so bald wie möglich weitere Informationen dazu herausgeben.

Dass der Titel durchaus einen Blick wert ist, verdeutlichen die ersten Testwertungen. Auf Metacritic kommt „Football Manager 2023“ im Fall der PC-Version auf einen Score von 82.

Related Posts

Auch wenn PS5-Spieler „noch etwas“ warten müssen, können sie sich einen neuen Trailer anschauen, der anlässlich der Veröffentlichung von „Football Manager 2023“ auf anderen Plattformen zur Verfügung gestellt wurde.

Darin zeigen Rodri, Phil Foden und İlkay Gündoğan von Manchester City, wie Manager ihre Teams verbessern und auf dem Spielfeld zum Sieg führen können:

Weitere Meldungen zu Football Manager 23.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren