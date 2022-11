Football Manager 2023: PS5-Version aufgrund „unvorhersehbarer Komplikationen“ verschoben

Eigentlich sollte der „Football Manager 2023“ in der kommenden Woche für den PC sowie die Konsolen der aktuellen Generation veröffentlicht werden. Wie der verantwortliche Publisher Sega einräumte, werden sich angehende Manager auf der PlayStation 5 allerdings etwas länger gedulden müssen.

In einer aktuellen Mitteilung an die PS5-Community wies Sega darauf hin, dass die PlayStation 5-Umsetzung des „Football Manager 2023“ aufgrund unvorhergesehener Komplikationen, „die während des Einreichungs- und Zertifizierungsverfahrens aufgetreten sind“, verschoben werden musste.

Wer die PS5-Version im PlayStation Store vorbestellt haben sollte, bekommt sein Geld laut Sega erstattet.

Noch kein neuer Termin bekannt

Einen neuen Termin nannte Sega im Zuge der Verschiebung nicht. Stattdessen wurde lediglich darauf hingewiesen, dass alles unternommen wird, um die PlayStation 5-Version des „Football Manager 2023“ so schnell wie möglich veröffentlichen zu können. „Wir sind am Boden zerstört von diesem Ergebnis, an dessen Lösung wir mehrere Wochen lang unermüdlich mit unseren Partnern gearbeitet haben“, kommentierte Miles Jacobson, Studio-Director des verantwortlichen Entwicklerstudios Sports Interactive, die Verschiebung.

„Es war sehr schwer, die Entscheidung für eine Verschiebung zu treffen, da es darum geht, ein großartiges Spiel zurückzuhalten, an dem eine Reihe talentierter Leute bei SI seit geraumer Zeit enorm hart gearbeitet haben. Wir werden weiterhin alles in unserer Macht stehende tun, um dieses Spiel so schnell wie möglich in die Hände von PS5-Spielern zu bringen.“

Auf dem PC und der Xbox Series X/S erscheint der „Football Manager 2023“ wie geplant am 8. November 2022.

