Need for Speed Unbound: Gameplay zum Takeover-Event und 2 Screenshots

Need for Speed Unbound:

Im neuen Trailer wird das Takeover Event vorgestellt. "Drive with Style", lautet hier das Motto. Die Fahrer driften durch die Gegend und üben halsbrecherische Stunts aus.

Stellt in "Need for Speed: Unbound" euer fahrerisches Können unter Beweis.

Beim Takeover-Event dreht sich alles um Streetstyle. Es geht dabei mehr um Stil als Geschwindigkeit. Ihr müsst Teile der Stadt übernehmen, indem ihr gewaltige Drifts hinlegt, Sammlerstücke zerschmettert und den anderen Fahrern euer Können demonstriert.

Der dazu hochgeladene Gameplay-Trailer zeigt, wie das Ganze abläuft. Unterstrichen werden die waghalsigen Stunts von einem Song des Rappers A$AP Rocky.

Passend dazu hat Electronic Arts noch zwei Screenshots herausgebracht. Das erste zeigt das Heck eines Porsche 911, das zweite den vorher erwähnten Rapper mit einem Megafon.

„Kämpfe gegen die Zeit, trickse die Cops aus und nimm an wöchentlichen Qualifikationsrennen teil, um The Grand zu erreichen, die ultimative Straßenrennen-Herausforderung von Lakeshore. Packe deine Garage mit präzisionsgetunten, maßgeschneiderten Fahrzeugen und erleuchte die Straßen mit deinem Stil, exklusiven Anpassungen und einem lebendigen, globalen Soundtrack, der in jeder Ecke der Welt erklingt“, lautet die offizielle Beschreibung des Rennspiels.

„Need for Speed: Unbound“ kommt am 2. Dezember für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Für die Standard-Edition zahlt ihr einen Preis von 79,99 Euro. Enthalten sind neben dem Hauptspiel einen Fahreffekt, Nummernschild, Banner-Grafik und -Sticker sowie 150.000 Credits. Was die zehn Euro teurere Palace Edition zu bieten hat, zeigt dieser Gameplay-Trailer.

