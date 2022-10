Need for Speed Unbound: Die Anime-Effekte können bei Bedarf deaktiviert werden

Nach der offiziellen Ankündigung in der vergangenen Woche versorgten uns Electronic Arts und Criterion Games am gestrigen Dienstag mit dem ersten Gameplay-Trailer zu „Need for Speed: Unbound“.

Zu sehen waren unter anderem das Renngeschehen an sich sowie die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten. Für Gesprächsstoff sorgte einmal mehr der ungewöhnliche Grafikstil von „Need for Speed: Unbound“, bei dem unter anderem auf diverse Anime- beziehungsweise Cartoon-Effekte gesetzt wird. Es liegt wohl auf der Hand, dass die besagten Effekte nicht jedermanns Geschmack treffen. Wie über den offiziellen Twitter-Kanal klar gestellt wurde, wurde allerdings auch an diese Spieler und Spielerinnen gedacht.

Demnach wird es in „Need for Speed: Unbound“ jederzeit möglich sein, die entsprechenden Effekte nach Belieben zu aktivieren beziehungsweise zu deaktivieren.

„Passe deinen Stil an. Wähle deine Fahreffekte. Mach auf dich aufmerksam. Beginne mit nichts und bringe deinen Stil langsam an seine absolute Grenze“, heißt es hierzu. „Ja, ihr könnt die Effekte ausschalten. Tatsächlich können ihr euch dafür entscheiden, sie gar nicht erst zu aktivieren. Genau wie jedes andere Teil eines Autos.“

Apropos Autos: Offiziellen Angaben zufolge warten in „Need for Speed: Unbound“ mehr als 140 unterschiedliche Fahrzeuge auf euch. Somit sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Auch im technischen Bereich werden die Entwickler von Criterion Games aus dem Vollen schöpfen und versprechen eine Darstellung in der 4K-Auflösung bei flüssigen 60 Bildern die Sekunde.

„Need for Speed: Unbound“ wird ab dem 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

