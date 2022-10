Need for Speed Unbound: Gameplay-Trailer zeigt Customize und Rennszenen

Nach der kürzlich erfolgten Ankündigung von „Need for Speed Unbound“ und der Präsentation eines ersten Trailers zum Rennspiel ließen Electronic Arts und Criterion heute ein weiteres Video folgen, mit dem die Unternehmen einen Blick in das Gameplay gewähren. Angeschaut werden kann der Clip unterhalb dieser Zeilen.

Das Video macht noch einmal deutlich, dass die Entwickler bei der Konzeption von „Need for Speed Unbound“ auf einen ungewöhnlichen Grafikstil setzten und realistisch anmutende Fahrzeuge in eine Welt setzten, die mit einem Graffiti-Look daherkommt und mit Zeichentrick-Effekten bestückt ist.

Auch in „Need for Speed Unbound“ wird ein großer Wert auf Anpassungen gelegt. Hunderte von kosmetischen Items, darunter exklusives lizenziertes Zubehör von einigen Modeunternehmen und Herstellern maßgefertigter Autoteile, geben Spielern die Möglichkeit, ihren Wagen aufzurüsten und ihren persönlichen Stil zu zeigen.

Das Rennspiel versetzt Spieler nach Lakeshore, nachdem ein Überfall auf eine Autowerkstatt zwei Freunde auseinanderreißt und sich der unerfahrene Protagonist das Ziel auf die Fahnen schreibt, das ultimative Straßenrennen zu gewinnen, um das unbezahlbare Auto zurückzugewinnen, das den beiden gestohlen wurde. Dabei gilt es, Risken einzugehen und Geld zu verdienen – oder zu verlieren.

„Need for Speed Unbound“ erscheint am 2. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die optional erhältliche Palace Edition wurde in Zusammenarbeit mit Palace Skateboards kreiert und bietet verschiedene Zusatzinhalte, darunter vier individualisierte Wagen, ein Kleidungs-Paket, Fahreffekte, Decals und Nummernschilder, Charakterposen und Banner-Artworks.

Spätere Updates sollen „Need for Speed Unbound“ kontinuierlich erweitern und nach der Veröffentlichung des Rennspiels neue Funktionen, Erlebnisse, Inhalte und mehr hinzufügen. Nachfolgend seht ihr den heutigen Gameplay-Trailer:

Customize your style. Choose your driving effects. Get noticed.

Start with nothing and slowly push your style to its absolute limit. #needforspeed pic.twitter.com/wZv7a2B4xx

— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 11, 2022