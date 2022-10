Need for Speed Unbound: Criterion spricht über Tags, Anpassungen und mehr

Need for Speed Unbound:

"Need for Speed Unbound" bietet allerlei Anpassungsmöglichkeiten und sogenannte Tags, auf die Criterion in einem aktuellen Blogeintrag näher eingeht.

Criterion Games hat weitere Details zu den verschiedenen Effekten veröffentlicht, mit denen Spieler ihre Fahrzeuge ausrüsten können. Sie werden als Tags bezeichnet und heben Aktionen wie Boosting, Rauchspuren und mehr hervor. Im jüngste Blogpost zu diesem Thema geht der Art Director Darren White näher auf dieses Thema ein.

„Wir wollten einen Grafikstil liefern, der für das Gameplay wichtig ist, der die Aktionen der Spieler würdigt, das Spielerlebnis verbessert und sie auf ihrem Weg belohnt. Wir wollten die Spieler in Need for Speed Unbound mit unseren treibenden visuellen Effekten, die wir Tags nennen, auf diese nächste Stufe bringen“, so White.

Wie die Street Artists, die Städte um sich herum verändern, können Spieler die Welt von „Need for Speed Unbound“ mit Tags versehen. Die Tags werden zum Leben erweckt, wenn die Spieler einen Boost verwenden, der durch Aktionen wie das Driften, Sprünge und Beinaheunfälle aufgefüllt wird.

Tags sind „dramatische, anpassbare Effekte, mit denen die Umgebung mit Farbe versehen werden kann“, darunter auch illustrative Linien, die Spieler um die Kurven ihrer Autos legen können.

„Die realistisch aussehende Welt und die Autos von Need for Speed Unbound helfen, die Grafik zu erden. Wir haben uns von Street Art und anderen Medien inspirieren lassen und werden die Charaktere und visuellen Effekte kreativ untermalen, indem wir sie in expressionistische Illustrationen von dir und deinen Aktionen verwandeln“, so White weiter.

Es sei eine kreative Form der Selbstdarstellung und stehe wie die Straßenrennen „für die unbändige Freiheit, sich gegen Regeln und Einschränkungen auszudrücken.“

Teile können auch entfernt werden

Die Tags lehnen sich weiter an den Straßenkultur-Aspekt von „Need for Speed Unbound“ an, indem sie verschiedene Kunststile von Künstlern wie Sentrock und JC Riviera enthalten. Ihre Werke dienen als Hintergrund im Spiel und dürfen auch als Folien auf ein Auto aufgebracht werden. Es gibt ebenfalls neue Komplettausstattungen und Spieler können ganze Teile entfernen, die die mechanischen Innenleben eines Autos freilegen.

Die Garderobe des Spielers erhält wiederum neue Features wie „zusätzliche kosmetische Änderungen“. Die Selbstdarstellung der Charaktere in „Need for Speed Unbound“ gehe allerdings über die Kleidung hinaus. „Mit zusätzlichen kosmetischen Änderungen und anpassbaren Posen kann man in Schlüsselmomenten, wie z.B. bei Rennsiegen, richtig auftrumpfen und Charaktere erschaffen, die vor Lebensfreude strotzen“, heißt es im Blogeintrag weiter.

„Need for Speed Unbound“ wird am 2. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt gebracht. Zum Start stehen mehr als 140 Fahrzeuge bereit.

