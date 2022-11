Deliver Us Mars: Dev-Diary thematisiert das tragische Schicksal der Familie Johnson

In dieser Woche stellten die Entwickler von Keoken Interactive ein neues Dev-Diary zum Science-Fiction-Adventure "Deliver Us Mars" bereit. Dieses Mal dreht sich alles um das tragische Schicksal der Familie Johnson.

Im Sommer dieses Jahres räumten die Entwickler von Keoken Interactive ein, dass das Story-Adventure „Deliver Us Mars“ noch etwas mehr Zeit benötigt und sich daher auf 2023 verschieben wird.

Um euch die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, werden in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen neue Entwickler-Tagebücher veröffentlicht, die verschiedene Aspekte von „Deliver Us Mars“ beleuchten. Im neuesten Dev-Diary dreht sich alles um das tragische Schicksal der Familie Johnson, das in der Geschichte des Science-Fiction-Abenteuers eine tragende Rolle spielen wird.

In dem rund drei Minuten langen Video kommen sowohl Narrative-Director Raynor Arkenbout als auch Managing-Director Paul Deetman zu Wort und gehen auf die Geschichte des Protagonisten ein.

Eine Reise auf den roten Planeten

Thematisch orientiert sich „Deliver Us Mars“ an seinem Vorgänger „Deliver Us the Moon“ und versetzt euch in eine fiktive Zukunft, in der die Menschheit um ihren Fortbestand kämpft. Zehn Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils schließen wir uns in „Deliver Us Mars“ der Besatzung des Zephyr-Spaceshuttles an und reisen auf den roten Planeten. Auf dem Mars steht ihr zum einen vor der Aufgabe, gestrandete und lebenswichtige Kolonisationsschiffe zu sichern.

Auf dem Mars seht ihr euch genau wie seinerzeit auf dem Mond mit zum Teil knackigen Puzzles konfrontiert und steht auf dem roten Planeten zudem vor der Herausforderung, den widrigen Bedingungen zu trotzen und in dieser unwirtlichen Gegend zu überleben. Dabei geht ihr unter anderem den Plänen der „Outward“ genannten Organisation auf den Grund und deckt eine düstere Verschwörung auf.

Weitere Meldungen zu Deliver Us Mars:

„Deliver Us Mars“ erscheint am 2. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Deliver Us Mars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren