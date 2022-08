Deliver Us Mars: Atmosphärische Eindrücke im neuen Story-Trailer

Deliver Us Mars:

Nach der kürzlich bestätigten Verschiebung auf das Jahr 2023 zeigt sich das Science-Fiction-Abenteuer "Deliver Us Mars" in dieser Woche in einem neuen Trailer. In diesem wird etwas näher auf die Geschichte des Titels eingegangen.

Vor wenigen Tagen räumten die Verantwortlichen von Frontier Foundry und KeokeN ein, dass auch das Story-Adventure „Deliver Us Mars“ zu den Titeln gehören wird, die sich auf das kommende Jahr verschieben.

Quasi als kleines Trostpflaster stellten die beiden Studios in dieser Woche einen neuen Trailer zum Science-Fiction-Abenteuer bereit. Dieser liefert euch nicht nur frische Eindrücke aus dem Spielgeschehen. Darüber hinaus wird etwas näher auf die Geschichte eingegangen, die euch in „Deliver Us Mars“ erzählt wird.

Eure Aufgabe wird unter anderem darin bestehen, den düsteren Plänen der „Outward“-Organisation auf den Grund zu gehen und die Energieversorgung der Erde zu sichern.

Entwickler versprechen die bestmögliche Erfahrung

Wie die verantwortlichen Entwickler ausführten, fiel ihnen die Entscheidung, „Deliver Us Mars“ zu verschieben, alles andere als leicht. Unter dem Strich geht es jedoch darum, sich die nötige Zeit zu nehmen, um mit dem Story-Adventure den bestmöglichen Nachfolger zu „Deliver Us the Moon“ abzuliefern.

„Auch wenn wir verstehen, dass diese Nachricht enttäuschend ist. Wir freuen uns darauf, dass ihr euch den Herausforderungen des Mars stellt, seine feindlichen Umgebungen durchquert und das Geheimnis der ARKs entdeckt. Eure Geduld wird es uns ermöglichen, die bestmögliche Erfahrung zu liefern“, hieß es hierzu.

„Deliver Us Mars“ wird am 2. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

