Deliver Us Mars: Termin-Verschiebung in das nächste Jahr

"Deliver Us Mars" lässt etwas länger auf sich warten. Erst im kommenden Jahr erfolgt der Launch. Der neue Termin steht bereits fest, Die Entwickler möchten mit dem Titel den Erwartungen gerecht werden, heißt es in einer Erklärung.

Mit „Deliver Us Mars“ wurde ein weiteres Spiel in das kommende Jahr verschoben. Die Bestätigung erfolgte zum Wochenstart von Frontier Foundry und KeokeN, die sich mit einem Statement an die Spieler wandten. Darin wird das Spiel als „das bisher ehrgeizigste Projekt von KeokeN Interactive“ bezeichnet.

Release erst im Februar 2023

Es sei den Entwicklern wichtig, dass das neue Erlebnis zum Launch das Beste ist, was es sein kann. In diesem Sinne habe man gemeinsam die schwierige Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung auf den 2. Februar 2023 zu verlegen, um sicherzustellen, dass man diesem Anspruch gerecht werden könne.

„Auch wenn wir verstehen, dass diese Nachricht enttäuschend ist. Wir freuen uns darauf, dass ihr euch den Herausforderungen des Mars stellt, seine feindlichen Umgebungen durchquert und das Geheimnis der ARKs entdeckt. Eure Geduld wird es uns ermöglichen, die bestmögliche Erfahrung zu liefern.“

„Deliver Us Mars“ wurde bereits im März angekündigt und sollte ursprünglich im September dieses Jahres erscheinen. Spieler erwartet damit ein Nachfolger von „Deliver Us the Moon“ aus dem Jahr 2019, jedoch mit einer neuen Protagonistin namens Kathy Johanson in der Hauptrolle. Darüber hinaus verlagert sich die Handlung vom Mond auf den Mars.

Der rote Planet bietet laut Studio-Chef „unendliches Potenzial für Geschichten“. Nicht nur die staubige Oberfläche könnt ihr auf dem neuen Schauplatz erkunden, sondern auch zugefrorene Krater und Schluchten.

Unabhängig von der verzögerten Veröffentlichung von „Deliver Us Mars“ hat das Team bestätigt, dass man auf der Gamescom mehr vom neuen Abenteuer zeigen möchte. So soll während der Future Games Show am Mittwoch der kommenden Woche ein Trailer gezeigt werden.

„Deliver Us Mars“ wird wie erwähnt am 2. Februar 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Mehr zum neuen Abenteuer erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht zum Spiel.

