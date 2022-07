Deliver Us Mars: Die Geschichte im neuen Dev-Diary thematisiert

Mit "Deliver Us Mars" entsteht bei den Entwicklern von Keoken Interactive aktuell der offizielle Nachfolger zu "Deliver Us the Moon". In einem frisch veröffentlichten Dev-Diary dreht sich alles um die Handlung des Science-Fiction-Abenteuers.

Mit „Deliver us Mars“ kündigten die Entwickler von Keoken Interactive im Frühjahr dieses Jahres den offiziellen Nachfolger zum Science-Fiction-Adventure „Deliver Us the Moon“ an.

In Zusammenarbeit mit Frontier Foundry stellte das Indie-Studio in dieser Woche ein neues Entwickler-Tagebuch zu „Deliver Us Mars“ bereit, das uns nicht nur einen weiteren Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Darüber hinaus gehen die kreativen Köpfe von Keoken Interactive auf die Geschichte ihres neuen Projekts ein und zeigen ausgewählte Charaktere, auf die ihr in „Deliver Us Mars“ treffen werdet.

Die Geschichte des Adventures wird sich unter anderem um die düsteren Pläne der „Outward“-Organisation und das Schicksal von Kathys Vater drehen.

Der Kampf um den Fortbestand der Menschheit

Genau wie es bereits in „Deliver Us the Moon“ der Fall war, verfrachtet uns auch „Deliver Us Mars“ in eine fiktive Zukunft, in der sich die Menschheit ein weiteres Mal mit ihrer drohenden Auslöschung konfrontiert sieht. Zehn Jahre nach den Geschehnissen von „Deliver Us the Moon“ schließen wir uns der Besatzung des Zephyr-Spaceshuttles an und reisen auf den Mars, um lebenswichtige Kolonisationsschiffe zurückzuholen und die Menschheit zu retten.

Auf dem Roten Planeten angekommen, steht ihr nicht nur vor der Aufgabe, den widrigen Umständen zu trotzen. Gleichzeitig warten zahlreiche Rätsel darauf, von euch gelöst zu werden. Während ihr euch daran macht, den Plänen von „Outward“ auf den Grund zu gehen, taucht ihr tiefer in eine Verschwörung ein, die weit über das Schicksal der Menschheit hinausgeht.

Weitere Meldungen zu Deliver Us Mars:

„Deliver Us Mars“ erscheint am 27. September 2022 unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Weitere Meldungen zu Deliver Us Mars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren