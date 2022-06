Deliver Us Mars: Termin für PS5 und PS4 und neuer Trailer

„Deliver Us Mars“ hat einen Release-Termin erhalten. Erscheinen wird der Titel demnach am 27. September 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Der Preis liegt bei rund 30 Euro, wie der Publisher Frontier Foundry und der Entwickler KeokeN Interactive heute bekanntgaben. Einen neuen Trailer seht ihr unterhalb dieser Zeilen.

Auf persönlicher Mission

„Deliver Us Mars“ erzählt die Geschichte von Kathy Johanson, die sich der Besatzung der Raumfähre Zephyr auf einer Mission zum Roten Planeten anschließt. Ihr Ziel ist es, die Erde zu retten, indem sie lebenswichtige Kolonisationsschiffe, die so genannten ARKs, zurückholen. Jahre zuvor wurden diese von der schattenhaften Organisation Outward gestohlen.

Kathy hat jedoch noch ein weiteres persönliches Motiv, an der Mission zur Rettung der Menschheit teilzunehmen. Ihr Vater Isaac schloss sich Outward auf der Flucht zum Mars an, nachdem er gezwungen war, seine Tochter zurückzulassen, als sie noch ein Kind war. Nachdem eine mysteriöse Nachricht vom Roten Planeten eine Verbindung zu ihrer Vergangenheit andeutet, ist Kathy entschlossen, die Quelle zu finden.

In „Deliver Us Mars“ gilt es, Jump’n’Run-Herausforderungen zu meistern, Rätsel zu lösen, in der Schwerelosigkeit zu schweben und die Startsequenz in einem Raumschiff zu absolvieren.

„Spieler erleben eine atemberaubende Darstellung des Mars, während sie seine sandige Planetenoberfläche, das Innere der riesigen ARK-Schiffe, eisige Täler und verlassene Kolonien erkunden – ganz zu schweigen von den Abschnitten des Spiels, die auf der Erde und dem Mond spielen“, so die Macher zum neuen Projekt.

PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Spieler können sich auf ein verbessertes Spielerlebnis mit Echtzeit-Raytraced-Schatten und -Reflexionen einstellen. Weitere konsolenspezifische Funktionen sollen vor der Veröffentlichung enthüllt werden. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer:

