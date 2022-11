Japan-Charts: Ein PlayStation-Titel in den Top 10 – Switch führt

Wie immer dominiert Nintendo die japanischen Gaming-Charts. In Form von "Call of Duty: Modern Warfare 2" ist wenigstens ein PlayStation-Spiel vertreten.

Auch in Japan fand "Call of Duty: Modern Warfare 2" einige Abnehmer.

Seit sage und schreibe neun Wochen befindet sich der kunterbunte Shooter „Splatoon 3“ auf dem ersten Platz der Japan-Charts. Daran ändern auch „Harvestella“ und „Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom“ nichts: Die beiden Neuerscheinungen sind auf Platz zwei beziehungsweise drei eingestiegen.

Auf Platz vier folgt „Bayonetta 3“, das Ende Oktober in den Handel kam. Dahinter reiht sich die Switch-Version von „Persona 5 Royal“ ein, die am 21. Oktober herauskam. Anschließend folgen mit „Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline“, „MineCraft“ und „Mario Kart 8 Deluxe“ drei weitere Switch-Spiele.

Platz Neun geht an die PS4-Version von „Call of Duty: Modern Warfare 2“. Damit ist immerhin ein PlayStation-Spiel in der japanischen Top 10 zu sehen. Abgerundet werden die Platzierungen von „Ace Anglers: Fishing Spirits“, einem weiteren Switch-Titel.

Die Software-Verkäufe

[Switch] Splatoon 3 – 51.715 [Switch] Harvestella – 26.644 [Switch] Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – 11.278 [Switch] Bayonetta 3 – 10.103 [Switch] Persona 5 Royal – 7.791 [Switch] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline – 7.781 [Switch] Minecraft – 7.602 [Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 7.501 [PS4] Call of Duty: Modern Warfare 2 – 7.351 [Switch] Ace Angler: Fishing Spirits – 6.854

In Großbritannien schaffte es „Modern Warfare 2“ wiederum auf den Spitzenplatz, der in der zweiten Woche direkt verteidigt wurde.

Bei den Konsolenverkäufen war wenig überraschend die Nintendo Switch am gefragtesten. Auf genau 90.478 Verkäufe hat es die Hybrid-Konsole in der letzten Woche geschafft. Sonys PS5 verkaufte sich 13.274 Mal, während die Xbox Series X/S 3.113 Abnehmer fand.

Die Hardware-Verkäufe

Nintendo Switch PS5 Xbox Series X/S

Quelle: Famitsu

