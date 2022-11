We Were Here Forever: Konsolenversion des Koop-Abenteuers hat einen Termin

We Were Here Forever:

"We Were Here Forever" lässt euch in einem düsteren Setting Rätsel lösen.

Für den PC ist „We Were Here Forever“ schon seit dem 10. Mai verfügbar. Jetzt haben die Konsolenversionen einen Termin erhalten: Am 31. Januar kommenden Jahres erscheint das Koop-Abenteuer für PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One. Mit 17,99 Euro verlangt der Hersteller einen überschaubaren Betrag.

Um das konkrete Datum bekanntzugeben, hat Total Mayhem Games heute einen Trailer hochgeladen:

Erneut geht es nach Castle Rock, wo ihr gemeinsam mit einem Kumpel knackige Rätsel lösen müsst. Nur so könnt ihr dem verwunschenen Schloss entkommen. Damit ihr stets mit eurem Mate kommunizieren könnt, seid ihr mit einem Walkie-Talkie ausgestattet.

Insgesamt soll euch die Handlung über zwölf Stunden beschäftigen. Zum Schluss erwartet euch ein großes Finale, wie es der Entwickler verspricht.

Überwiegend positive Bewertungen

Die Steam-Nutzer waren mit dem Puzzler voll zufrieden: Von 6500 Bewertungen sind fast 5900 positiv ausgefallen. Wie der Metascore in Höhe von 77 Punkten zeigt, war die Presse ebenfalls zufrieden. Außerdem wurde „We Were Here Forever“ für das beste Spieldesign bei den Dutch Game Awards ausgezeichnet. Und neulich gab es dann noch eine Nominierung vom Handelsverband TIGA für das beste Puzzlespiel.

Weil die Crossplay-Funktion unterstützt wird, können sich Konsoleros und PC-Gamer zusammenschließen. Somit dürfte es kein Problem sein, einen Koop-Partner zu finden.

