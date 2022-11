WrestleQuest: Der Releasezeitraum und ein neuer Trailer zum schrägen Wrestling-RPG

Im Frühjahr kündigten die Indie-Entwickler der Mega Cat Studios mit „WrestleQuest“ ein rundenbasiertes Rollenspiel der etwas anderen Art an.

Ihr übernehmt die Kontrolle über einen angehenden Wrestling-Superstar und erkundet abwechslungsreiche Welten, die von den eindrucksvollen Karrieren diverser Wrestling-Legenden inspiriert wurden. Im Zuge des aktuellen Indie-Events von Nintendo nutzten die Mega Cat Studios die gebotene Bühne, um einen neuen Trailer zu „WrestleQuest“ zu veröffentlichen, in dem kurz auf die tragenden Features und Inhalte des Rollenspiels eingegangen wird.

Des Weiteren wurde der Releasezeitraum des Indie-Projekt eingegrenzt und bekannt gegeben, dass „WrestleQuest“ im Mai 2023 für die Konsolen und den PC erscheint.

Wrestling als rundenbasiertes Rollenspiel

Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler der Mega Cat Studios vor allem beim Kampfsystem neue Wege gehen und euch ein Rollenspiel liefern, in dem das rundenbasierte Kampfsystem klassischer RPGs auf die Eigenheiten des Wrestlings trifft. „Wähle deine Moves, deinen Stil, deine Sticheleien und sogar deinen Auftritt, während du lernst, was es braucht, um in der Profi-Wrestling-Welt deiner Träume das Beste vom Besten zu sein“, so das Studio zum Kampfsystem.

Weiter heißt es von offizieller Seite, dass mit „WrestleQuest“ das Ziel verfolgt wird, die legendäre Ära des Wrestlings aus den 80ern und 90ern zu virtuellem Leben zu erwecken. Folgerichtig dürfen sich ältere Wrestling-Fans auf das eine oder andere unterhaltsame Easterergg freuen.

„WrestleQuest“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung.

