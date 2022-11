The Callisto Protocol: Nächste Doku-Episode thematisiert Hilflosigkeit & Menschlichkeit

The Callisto Protocol:

Zum Abschluss der Woche stellten die Entwickler der Striking Distance Studios den dritten Teil der Pre-Release-Doku zu "The Callisto Protocol" bereit. Dieses Mal dreht sich alles um die Themen Hilflosigkeit und Menschlichkeit.

"The Callisto Protocol" erscheint Anfang Dezember.

Um wartenden Spielern und Spielerinnen die Zeit bis zum finalen Release des Horror-Abenteuers ein wenig zu versüßen, starteten die Entwickler der Striking Distance Studios eine mehrteilige Doku, in der ausführlich über „The Callisto Protocol“ gesprochen wird.

Während es im ersten Teil der Doku um die Horror-Erfahrung von „The Callisto Protocol“ an sich ging, drehte sich die zweite Ausgabe um die dichte Atmosphäre des Horror-Titels. Ab sofort steht der dritte Teil der Doku bereit und greift Themen wie die Hilflosigkeit und die Menschlichkeit der Charaktere auf. Auch über die Brutalität im Kampf und die Atmosphäre von „The Callisto Protocol“ wird noch einmal gesprochen.

Der dritte Part der Doku bringt es auf eine Laufzeit von rund 15 Minuten und lässt verschiedene führende Köpfe der Striking Distance Studios zu Wort kommen.

Entwickler spielen bewusste mit dem Gefühl der Hilflosigkeit

Laut Glen Schofield handelt es sich bei der Hilflosigkeit in „The Callisto Protocol“ um einen körperlichen Zustand, der hervorgerufen werden kann, wenn ihr beispielsweise nicht über genug Munition oder die richtige Waffe verfügt. Auch Momente, in denen unklar ist, wohin die Reise als nächstes führt, können beim Spielern beziehungsweise der Spielerin ein Gefühl der Ohnmacht oder der Hilflosigkeit hervorrufen.

Creative-Director Scott Whitney ergänzte: „Es sollte wirklich eine Situation sein, in der man aufgrund der Art von Ressourcenknappheit, die man fühlt, jede einzelne Begegnung nur mit äußerster Mühe übersteht.“ In „The Callisto Protocol“ verwandelt sich ein Gefängnisausbruch auf dem namensgebenden Jupiter-Mond Kallisto aufgrund von Monstern in einen gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod.

Der Horror-Titel, der unter der Aufsicht von „Dead Space“-Mitschöpfer Glen Schofield entstand, erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

