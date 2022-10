The Callisto Protocol: Grafik auf PS4 wird mit The Last of Us verglichen

"The Callisto Protocol" soll auch auf der PS4 beeindruckend aussehen. In einem Interview erklärte Mark James, Technischer Director bei den Striking Distance Studios, die Hintergründe und zog einen Vergleich mit "The Last of Us".

Während viele Spieler mittlerweile in der neuen Konsolengeneration angekommen sein dürften, wird „The Callisto Protocol“ auch für die Last-Gen-Systeme PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Auf den betagten Plattformen müssen Käufer des Spiels einige Abstriche hinnehmen. Dennoch glauben die Striking Distance Studios, dass sich die Last-Gen-Fassung von „The Callisto Protocol“ nicht verstecken muss und auch verglichen mit Blockbustern wie „The Last of Us“ eine sehr gute Figur macht.

„Man wird eine Qualitätsminderung sehen. Aber ja, wir haben es mit einigen der Hit-Titel der letzten Generation verglichen, wie The Last of Us und so weiter. Wir sind auch in diesen Bereichen überdurchschnittlich gut. Denn wenn man von einer wirklich guten Capture-Quelle ausgeht, kann man sich beim Rendern immer nach unten bewegen“,, Technischer Director bei den Striking Distance Studios.

Nicht ganz klar ist, welches „The Last of Us“ gemeint ist, wobei vom Interviewführer ausgehend vom Kontext vermutet wird, dass sich James auf die PS4-Version von „The Last of Us Part 2“ und nicht auf das PS4-Remaster des PS3-Debütspiels bezog.

Einige der am besten aussehenden Charaktere

Die „wirklich gute Capture-Quelle“ wurde hingegen näher erläutert: „Wir haben einige der am besten aussehenden Charaktere in der Branche, und ich stehe zu der Art und Weise, wie wir das machen. Das fängt damit an, dass wir die Schauspieler auf eine Art und Weise aufnehmen, die es sehr einfach macht, die physischen Informationen über die Lichtinteraktion im Spiel darzustellen.“

In der früheren Phase der Entwicklung wurde zunächst eine 360-Grad-Aufnahme von Josh Duhamel, der den Protagonisten verkörpert, gemacht, wobei die OLAT-Technologie (steht für One Light at a Time) zum Einsatz kam. Danach wurde diese Aufnahme über das Rendering nachgebildet, bis gegenüber dem Original keine Unterschiede mehr zu erkennen waren. Und mit diesen Basisdaten konnten auch die Last-Gen-Fassungen optimiert werden.

Laut James müsse man „in die Aufnahmetechnologien investieren, bevor man sich überhaupt Gedanken darüber macht, wie man die Schauspieler im Spiel darstellen will“.

Unabhängig davon verzichten Spieler auf den Last-Gen-Konsolen auf bestimmte Features. Erwähnt werden können in diesem Zusammenhang die DualSense-Funktionen, die nur auf der PS5 zum Einsatz kommen. Und auch innerhalb des Spiels wird eine Neuerung der aktuellen Generation durch Abwesenheit glänzen: „Kein Raytracing für die letzte Generation – zurück zu den alten Techniken“, so James weiter.

Das Ergebnis können Spieler bald selbst begutachten: „The Callisto Protocol“ erscheint am 2. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.

