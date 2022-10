The Callisto Protocol: Erster Teil einer neuen Doku dreht sich um die Horror-Erfahrung

Zum Abschluss der Woche stellten die Entwickler der Striking Distance Studios den ersten Teil einer neuen Doku-Reihe zu "The Callisto Protocol" bereit. In der ersten Episode dreht sich alles um den Horror und die daraus entstehende Spielerfahrung.

In der vergangenen Woche erreichte der ambitionierte Survival-Horror-Titel „The Callisto Protocol“ offiziell den Gold-Status und kann somit wie geplant Anfang Dezember erscheinen.

Um euch noch einmal auf den Horror-Titel aufmerksam zu machen, stellten die verantwortlichen Entwickler der Striking Distance Studios den ersten Teil einer umfangreichen Doku-Reihe bereit, die euch „The Callisto Protocol“ vorstellen wird. Die erste Episode bringt es auf eine Länge von rund 15 Minuten und geht ausführlich auf den Horror und die daraus resultierende Spielerfahrung ein.

Regisseur Glen Schofield spricht unter anderem darüber, wie er sich zwei besondere Horrorfilme angesehen hat und wie ihm die Darstellungen roher Gewalt im Gedächtnis geblieben sind.

Survival-Horror der nächsten Generation?

Weitere Episoden der neuen Doku werden in den Wochen bis zum Release von „The Callisto Protocol“ folgen. Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler der Striking Distance Studios nicht weniger als einen Horror-Titel der nächsten Generation abliefern. Punkten wird das Horror-Abenteuer demnach mit seiner dichten Atmosphäre, der spannenden Geschichte und seinem gnadenlosen Kampf um das Überleben.

„In diesem storygeladenen Third-Person-Survival-Horrorspiel, das 300 Jahre in der Zukunft spielt, schlüpfst du in die Rolle von Jacob Lee, einem Opfer des Schicksals, der in das Hochsicherheitsgefängnis Schwarzstahl auf Jupiters Mond Callisto gesteckt wurde. Als sich die Häftlinge in monströse Kreaturen verwandeln, bricht im Gefängis das Chaos aus. Um zu überleben, muss sich Jacob seinen Weg in die Sicherheit durch das Schwarzstahlgefängnis bahnen und die dunklen und verstörenden Geheimisse, die unter der Oberfläche Callistos verborgen liegen, aufdecken“, heißt es zur Handlung des Horror-Titels.

„The Callisto Protocol“ erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S und wird in einer ungeschnittenen Version in Deutschland veröffentlicht.

