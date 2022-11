Tactics Ogre Reborn: Rollenspiel-Neuauflage ab sofort erhältlich – Der Trailer zum Launch

Nach der offiziellen Ankündigung im Sommer dieses Jahres ist „Tactics Ogre: Reborn“ ab sofort erhältlich und verhilft einem bekannten Klassiker zu einem Comeback.

So handelt es sich bei „Tactics Ogre: Reborn“ um ein technisch wie spielerisch überarbeitetes Remaster zum Strategie-Rollenspiel „Tactics Ogre: Let Us Cling Together“. Um noch unentschlossene Spieler und Spielerinnen zu ködern, stellte Square Enix passend zum Release des Remasters den offiziellen Launch-Trailer zur Ansicht bereit.

In diesem wird unter anderem auf die spielerische Umsetzung und die Geschichte des Fantasy-Abenteuers eingegangen.

Diese Verbesserungen werden geboten

Zu den Optimierungen, die in „Tactics Ogre: Reborn“ geboten werden, gehören eine überarbeitete Grafik, eine höhere Auflösung, ein neu eingespielter Soundtrack, eine komplette Sprachausgabe in Englisch oder dem japanischen Original und diverse spielerische Quality-of-Life-Verbesserungen.

Die Spieler und Spielerinnen schlüpfen in „Tactics Ogre: Reborn“ in die Rolle des Protagonisten Denam, den es auf die Valerian-Inseln verschlägt, auf denen ein Krieg zwischen den Galgastani und den Bakram tobt. Im Gegensatz zum Original gibt es in „Tactics Ogre: Reborn“ keine Zufallskämpfe mehr. Zudem können Charaktere in Trainingskämpfen verbessert werden, ohne das das Risiko eingegangen werden muss, dass er bei Levelaufstiegen stirbt.

Weitere Meldungen zu Tactics Ogre: Reborn:

Eine weitere Neuerung betrifft das Level-System an sich, in dem Charaktere jetzt einzeln und nicht mehr klassenweise aufsteigen. „Tactics Ogre: Reborn“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Switch erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Tactics Ogre: Reborn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren