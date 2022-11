Battlefield 2042: Details zu Season 3 geleakt

"Battlefield 2042" geht bald in die dritte Season.

Mit dem Start der dritten Season werden dem Online-Shooter „Battlefield 2042“ neue Inhalte hinzugefügt. Noch gibt es dafür keinen Termin, doch in wenigen Wochen sollte es so weit sein. Auch hierzu liegen bereits inoffizielle Details vor: Angeblich heißt die Season „Escalation“ und bringt den Spezialisten Rasheed Zain mit sich. Nach einem erzielten Kill soll sich dieser Soldat für bestimmte Zeit schneller regenerieren. Zudem ist von mindestens drei neuen Waffen und einem weiteren Fahrzeug die Rede.

Die ersten Fotos einer neuen Map sind ebenfalls aufgetaucht. Ihr Name lautet „Eruption„, was auf deutsch „Ausbruch“ heißt. Sie bildet ein russisches Chemieanlage in Italien ab.

Der Name ist hier Programm: Sofort fällt ein großer Vulkan auf, der sich im Zentrum des Schlachtfeldes befindet. In der ersten Phase stößt er Rauch aus, womit die Flaggen B1 und B2 eingehüllt werden. Durch die neblige Umgebung fällt es euch schwer, etwas zu erkennen. Allerdings sind die anderen Flaggenpunkte davon nicht betroffen.

Im Laufe einer Runde wird der Vulkan dann ausbrechen. Dabei erzeugt er eine Schockwelle, die Soldaten und Fahrzeuge wegschleudert. Wie weit ihr dabei durch die Umgebung fliegt, hängt von eurer Entfernung zum Vulkan ab.

Eruption oder Spearhead?

Ob es sich hierbei wirklich um die Map der neuen Season handelt, ist unklar. Denn auf der anderen Seite postete Temporyal einen Screenshot von der Karte „Spearhead“. Sie befindet sich im finnischen Lappland, wo wir eine abgelegene Waffenfabrik sehen. Im Hinblick auf Wettereffekte ist mit heftigen Stürmen zu rechnen.

Welche Map Electronic Arts letztendlich einführt, bleibt abzuwarten. Sobald die offiziellen Eckdaten von Season 3 bekannt sind, wissen wir mehr.

Weitere Details zu „Battlefield 2042“:

„Battlefield 2042“ ist seit einem Jahr für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC verfügbar. Zwischen dem 16. und dem 23. Dezember kann der Ego-Shooter kostenlos gespielt werden.

